بايدن بين بوش الأب… وباراك أوباما

لم يعجب ذلك شامير وأعضاء حكومته اليمينية، خصوصا أنّ الإدارة الأميركية رفضت في حينه تشجيع سياسة الاستيطان في الضفّة الغربيّة المحتلّة، وهي السياسة التي كانت الحكومة الإسرائيلية تعتمدها. جمّدت واشنطن مساعدات لإسرائيل خشية ذهاب هذه المساعدات للاستيطان. بعد ذلك، أجبرت الإدارة شامير على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام الذي انعقد خريف العام 1991 على أساس القرار 242، الذي يعني بين ما يعنيه الاستناد إلى مبدأ الأرض في مقابل السلام.

تابعت إدارة بوش الأب ضغطها ولعبت دورا في إسقاط الليكود واليمين في الانتخابات العامة وعاد إسحق رابين إلى موقع رئيس الوزراء لفترة قصيرة وقّع خلالها اتفاق أوسلو مع ياسر عرفات في خريف العام 1993 في حديقة البيت الأبيض.

كانت تلك المواجهة الأولى بين أميركا وإسرائيل في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة. كانت المواجهة الثانية بعد وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض وسعيه في العام 2009 إلى استئناف عمليّة السلام في الشرق الأوسط. في العام 2008، كان أوباما لا يزال مرشّحا، عندما زار رام الله والتقى رئيس السلطة الوطنيّة الفلسطينية محمود عبّاس (أبومازن) ليقول له إنّه لن يفعل، كما فعل غيره، ولن ينتظر حتّى نهاية ولايته الرئاسيّة الثانيّة كي يباشر الاهتمام بإيجاد تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كان المرشح الديمقراطي، الذي ما لبث أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة، يشير بوضوح إلى سلوك سلفه جورج بوش الابن الذي تفادى في ولايتيه الرئاسيتين التركيز على القضية الفلسطينية وذهب به الأمر إلى احتلال العراق. أدّى ذلك إلى زلزال ما زالت المنطقة تعاني منه إلى يومنا هذا. كان من الآثار الجانبيّة للزلزال العراقي تراجع القضيّة الفلسطينية من ناحية الأهمّية في ضوء التغيير الكبير في الموقع الإقليمي للعراق وسيطرة “الجمهوريّة الإسلاميّة” عليه…

مع دخول باراك أوباما إلى البيت الأبيض، التقط بنيامين نتنياهو، الذي كان رئيسا للوزراء، التغيير الذي طرأ على الموقف الأميركي من التسوية في المنطقة. نقل معركته مع الرئيس الأميركي إلى واشنطن بعدما اقتنع بأنّ أوباما جديّ في خيار حلّ الدولتين. استطاع تعطيل جهود الإدارة في هذا المجال. ذهب إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام مجلسي الكونغرس من دون طلب موعد لمقابلة المقيم في البيت الأبيض، ولو من باب اللياقة الدبلوماسيّة.