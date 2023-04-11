وثيقة "سي آي إيه" حول تدخل الموساد في الاحتجاجات الإسرائيلية

تم تسريب الوثائق في أماكن مختلفة على شبكة الإنترنت، وبعضها كان هناك منذ أسابيع، والآن فقط تم عرضها ونشرها على نطاق واسع. وقالت مصادر أمريكية رفيعة المستوى لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن بعض الوثائق على الأقل تبدو أصلية، مما يعني أنها ليست مزورة ولكن تم إنتاجها بالفعل من قبل مجتمع الاستخبارات الأمريكية، بغض النظر عن حقيقة محتواها. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل أنه سيفتح تحقيقًا للتحقق من مصدر التسريب الخطير.

في بعض صور المستندات، التي التقطها شخص غير ماهر، توجد أيضًا تفاصيل في الهوامش يمكن أن تساعد في الوصول إلى مصدر المعلومات. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن يكون الشخص الذي وزع المستندات على الإنترنت يريد أن يعطيها مظهرًا كأنه عمل قرصان قام به شخص أخرجها من سلة المهملات، وقام بتصويبها براحة يده (لكنه لم يفعل ذلك حتى النهاية أيضًا) والتقط صورة بهاتفه، ويبدو أنه لم يلحظ أنه كان يسجل أيضًا المواد الفريدة الأخرى التي قرأها في ذلك الوقت.

نشر زملائي في صحيفة "نيويورك تايمز"، سلسلة من المقالات حول هذا الموضوع، ومن المفيد تحليل الوثائق ومصادرها ومعناها. وبشكل عام، تكشف الوثائق المسربة عمق جهود التجسس الأمريكية ضد روسيا ومحاولة بوتين الفاشلة للانتصار بأوكرانيا. والأرقام الواردة فيها، وسجلات المعركة، تصف بألوان مرعبة الحرب في وسط أوروبا، وخاصة المعركة الرهيبة من أجل مدينة باخموت. والمعلومات التي تم الكشف عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أيضا أن أجهزة المخابرات الأمريكية تتنصت على حلفاء مهمين، مثل إسرائيل.

إحدى الفرضيات هي أن هذه عملية روسية، قام فيها ضباط مخابرات بوتين ضد الأمريكيين بسبب ما فعلته بهم الولايات المتحدة، اخترقوا أنظمتها المشفرة، ونشروا الآن المعلومات وأخفوها كما لو كان موظف في البنتاغون، أخذ الوثائق من أحد صناديق مواد الإتلاف. من الممكن أيضًا أن يكون الشخص الذي سرب المادة قد أجرى تغييرات عليها كجزء من عملية تضليل معقدة، لاستخدام معلومات موثوق بها في الغالب ولغرس معلومات خاطئة في أماكن حرجة، ومن ثم جمعها في مكان واحد على الأقل، ففي مجموعة مختلفة من الوثائق التي تم العثور فيها على الوثيقة المتعلقة بالموساد، تم العثور أيضًا على بعض التغييرات التي تم إجراؤها على المستند، وهو تغيير يقلل على ما يبدو الخسائر المنسوبة إلى روسيا في ساحة المعركة، أي أنه تغيير لصالح موسكو، وهو اكتشاف يزيد الشكوك حول مصدر التسريب.

لكن يبدو أن معظم الوثائق تم إنتاجها من قبل مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإسرائيل. تحت عنوان "الموساد يشجع الاحتجاج ضد الحكومة الجديدة بعد الإصلاح القانوني"، جاء في الوثيقة التي هي جزء من الملخص الذي يتم توزيعه بشكل روتيني في نظام الأمن الأمريكي المعروف باسم "CIA Intel Update"، بتاريخ الأول من مارس. وتنص الوثيقة على أنه قبل ذلك بوقت قصير، دعا رؤساء "الموساد" موظفي "الموساد" ومواطني إسرائيل إلى الخروج والتظاهر ضد تشريعات حكومة نتنياهو بما في ذلك عدة دعوات صريحة للتحرك، ودعوات لا تحترم الحكومة الإسرائيلية.