وثيقة "سي آي إيه" حول تدخل الموساد في الاحتجاجات الإسرائيلية
نشر رئيس مكتب "نيويورك تايمز" في القدس، زميلي باتريك كينغسلي، ليلة السبت/ الأحد، محتويات إحدى الوثائق السرية المسربة من "البنتاغون" إلى الإنترنت، كجزء من التغطية المكثفة لقضية تدخل جهاز "الموساد" الإسرائيلي في الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو بشأن خطة الإصلاح القضائي.
وفي المنشور نفى كبار المسؤولين الإسرائيليين، تدخل "الموساد" أبدًا في أي أمر سياسي داخلي في إسرائيل، وأن هذا يتعارض مع قوانين الجهاز وقيمه، وأنه لا يوجد استشهاد أو دليل على ما تم نشره هناك، وأن صحيفة "نيويورك تايمز" لم تتمكن من التحقق من التفاصيل الواردة في المستند أو تأكيدها من مصادرها الخاصة.
يبدو أن الذين أشاروا إلى المنشور هنا في إسرائيل، فاتتهم هذه الأشياء عندما قرأوا الخبر الأصلي. فالعاصفة التي اندلعت يغذيها أولئك الذين يؤمنون، أو يريدون أن يؤمنوا بالنظريات الزائفة، وكأن قوى كبيرة خارجة عن الاحتجاج على الثورة القانونية، مثل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، أو وزارة الخارجية الأمريكية، هي وراء التحريض عليها. إنها أشياء سخيفة.
وبنفس القدر من الأهمية، فإن العاصفة التي من المحتمل أن تكون ناجمة عن خطأ جسيم من قبل محلل معلومات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فاتها الكشف الكبير الموجود بالفعل في هذه الوثيقة، على افتراض أنه بالفعل عمل وكالة المخابرات المركزية. بذكاء يبدو أن الولايات المتحدة توغلت بعمق في الاتصالات المشفرة من الداخل من النخبة الإسرائيلية، ويبدو أن استخبارات الولايات المتحدة توغلت بعمق في الاتصالات الداخلية المشفرة للنخبة الإسرائيلية.
وفي خلفية صغيرة عن التسريب الدراماتيكي، فإن الوثائق التي يُزعم أنها تنتمي إلى وزارة الدفاع الأمريكية، توثق توزيعات داخلية مختلفة، وجميعها سرية وبعضها سري للغاية، للمعلومات التي تم جمعها من قبل أجزاء مختلفة من مجتمع الاستخبارات الأمريكية، حيث يشير معظمها إلى أوكرانيا وإلى أماكن أخرى في العالم، إيران وكوريا الجنوبية وإسرائيل وغيرها.
يدرك أي شخص استمع إلى الكشف عن نوايا فلاديمير بوتين وخططه في خطابات كبار المسؤولين الأمريكيين منذ بداية العام الماضي، أن الولايات المتحدة لديها قراءة وثيقة وحميمة في عمليات صنع القرار في روسيا، لكن، كيف تم الحصول على هذه المعلومات؟ تُظهر الوثائق لأول مرة مدى عمق اختراق مجتمع المخابرات الأمريكية في أنظمة القيادة والتحكم في الكرملين والجيش الروسي، وأنه على الأقل مركزيًا، يجمع المعلومات الاستخبارية من المصادر التكنولوجية الإلكترونية، وعلى الرغم من ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق بالتسلل عبر الإنترنت أو الاستماع إلى محادثات على خطوط مشفرة، أو كليهما.
تم تسريب الوثائق في أماكن مختلفة على شبكة الإنترنت، وبعضها كان هناك منذ أسابيع، والآن فقط تم عرضها ونشرها على نطاق واسع. وقالت مصادر أمريكية رفيعة المستوى لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن بعض الوثائق على الأقل تبدو أصلية، مما يعني أنها ليست مزورة ولكن تم إنتاجها بالفعل من قبل مجتمع الاستخبارات الأمريكية، بغض النظر عن حقيقة محتواها. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل أنه سيفتح تحقيقًا للتحقق من مصدر التسريب الخطير.
في بعض صور المستندات، التي التقطها شخص غير ماهر، توجد أيضًا تفاصيل في الهوامش يمكن أن تساعد في الوصول إلى مصدر المعلومات. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن يكون الشخص الذي وزع المستندات على الإنترنت يريد أن يعطيها مظهرًا كأنه عمل قرصان قام به شخص أخرجها من سلة المهملات، وقام بتصويبها براحة يده (لكنه لم يفعل ذلك حتى النهاية أيضًا) والتقط صورة بهاتفه، ويبدو أنه لم يلحظ أنه كان يسجل أيضًا المواد الفريدة الأخرى التي قرأها في ذلك الوقت.
نشر زملائي في صحيفة "نيويورك تايمز"، سلسلة من المقالات حول هذا الموضوع، ومن المفيد تحليل الوثائق ومصادرها ومعناها. وبشكل عام، تكشف الوثائق المسربة عمق جهود التجسس الأمريكية ضد روسيا ومحاولة بوتين الفاشلة للانتصار بأوكرانيا. والأرقام الواردة فيها، وسجلات المعركة، تصف بألوان مرعبة الحرب في وسط أوروبا، وخاصة المعركة الرهيبة من أجل مدينة باخموت. والمعلومات التي تم الكشف عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أيضا أن أجهزة المخابرات الأمريكية تتنصت على حلفاء مهمين، مثل إسرائيل.
إحدى الفرضيات هي أن هذه عملية روسية، قام فيها ضباط مخابرات بوتين ضد الأمريكيين بسبب ما فعلته بهم الولايات المتحدة، اخترقوا أنظمتها المشفرة، ونشروا الآن المعلومات وأخفوها كما لو كان موظف في البنتاغون، أخذ الوثائق من أحد صناديق مواد الإتلاف. من الممكن أيضًا أن يكون الشخص الذي سرب المادة قد أجرى تغييرات عليها كجزء من عملية تضليل معقدة، لاستخدام معلومات موثوق بها في الغالب ولغرس معلومات خاطئة في أماكن حرجة، ومن ثم جمعها في مكان واحد على الأقل، ففي مجموعة مختلفة من الوثائق التي تم العثور فيها على الوثيقة المتعلقة بالموساد، تم العثور أيضًا على بعض التغييرات التي تم إجراؤها على المستند، وهو تغيير يقلل على ما يبدو الخسائر المنسوبة إلى روسيا في ساحة المعركة، أي أنه تغيير لصالح موسكو، وهو اكتشاف يزيد الشكوك حول مصدر التسريب.
لكن يبدو أن معظم الوثائق تم إنتاجها من قبل مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإسرائيل. تحت عنوان "الموساد يشجع الاحتجاج ضد الحكومة الجديدة بعد الإصلاح القانوني"، جاء في الوثيقة التي هي جزء من الملخص الذي يتم توزيعه بشكل روتيني في نظام الأمن الأمريكي المعروف باسم "CIA Intel Update"، بتاريخ الأول من مارس. وتنص الوثيقة على أنه قبل ذلك بوقت قصير، دعا رؤساء "الموساد" موظفي "الموساد" ومواطني إسرائيل إلى الخروج والتظاهر ضد تشريعات حكومة نتنياهو بما في ذلك عدة دعوات صريحة للتحرك، ودعوات لا تحترم الحكومة الإسرائيلية.
والجزء المهم هو الطريقة التي تصف بها وكالة المخابرات المركزية المصادر التي تم الحصول على المعلومات منها. وعلى عكس التكهنات المنشورة في إسرائيل في الساعات الأخيرة، هذا ليس اقتباسًا خاطئًا من منشور ظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية لخطاب احتجاج تم توقيعه أيضًا من قبل رؤساء الموساد المتقاعدين، لكن المعلومات التي تم تحديدها على أنها تأتي من الأكثر سرية، هي مصادر المخابرات الأمريكية.
في نهاية الوثيقة مكتوب أنه تم إحضارها من "استخبارات الإشارات"، أي المراقبة الأمريكية لمحادثات أو نصوص المخابرات الإسرائيلية. والأهم من ذلك هو الحروف التي تظهر قبل النص، حيث تشير الأحرف TS إلى أن المستند سري للغاية، وتشير الأحرف SI-G إلى أنه ذكاء إشارات، والحروف NF - No Foreign هي تعليمات بعدم مشاركة محتويات المستند مع أي جهاز استخبارات غير أمريكي، وهذا يعني أن محتويات الوثيقة حساسة للغاية بحيث لا يجب مشاركتها حتى مع حلفاء أمريكا (بريطانيا العظمى وكندا وأستراليا ونيوزيلندا)، وأعضاء نادي تبادل المعلومات الاستخباراتية "العيون الخمس"، الذين من المفترض أن تشاركهم وكالة المخابرات المركزية المعلومات التي تجمعها. وتعني الرسائل بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) أن المحكمة السرية الخاصة التي تأذن بمراقبة حساسة لأجهزة المخابرات الأمريكية قد تعاملت مع هذه القضية.
وأخيرا، فإن هذه القصة التي لم تكن منطقية في المقام الأول، تم نفيها ليلاً في محادثاتنا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين قالوا إنهم لا يعرفون أي دعم رسمي أو علني أو سري من أي نوع، من قبل كبار أعضاء جهاز "الموساد"، أو من قبل الجهاز نفسه، ففي الاحتجاج، لم يتخذ "الموساد" موقفًا من أي قضية محل جدل سياسي أو اجتماعي في إسرائيل.
وعلى عكس الأجهزة الأخرى، لم تكن هناك احتجاجات في "الموساد" بخصوص مسألة الإصلاح القانوني، ولم تكن هناك حالات مغادرة أو تهديدات للموظفين بسبب الإصلاح. وما هو أكثر من ذلك، على عكس "الشاباك"، الذي بحكم دوره يتعامل داخل دولة إسرائيل، وكان ينبغي عليه أن يتطرق إلى التحذيرات من اندلاع عنف داخلي، يعمل "الموساد" خارج إسرائيل، وبالتالي لا يمس ذلك عملياته بأي شكل من الأشكال.
ولا بد من التأكيد مرة أخرى، أنه لا يوجد دليل من أي نوع على صحة المعلومات الواردة في المستند، وحتى تظهر هذه المعلومات، يجب افتراض أنها خاطئة تمامًا.
يديعوت أحرونوت