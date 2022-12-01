دبلوماسية الساحرة المستديرة

لم يكن فريق تنس الطاولة الأميركي يتصور أن زيارته إلى الصين في 1971، سوف تظل مضرب الأمثال في كل مرحلة لاحقة، ولا كان الفريق يتخيل أن زيارته ستتحول إلى عنوان لدبلوماسية الكرة بين الدول.

ولا فرق بعد ذلك بين أن تكون الكرة هي تنس الطاولة في الحالة الأميركية - الصينية، أو تكون هي الساحرة المستديرة في الحالة المصرية - التركية هذه الأيام.

في الحالة الأولى كانت الزيارة كأنها بساط، مشى عليه الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، وهو يقرر زيارة بكين في السنة التالية.

قبلها كانت الفجوة بين البلدين عميقة، وكان الحاجز بينهما حصيناً كأنه سور الصين العظيم، وكان كل طرف يتهيب الآخر، وكانت زيارة كالتي قام بها سيد البيت الأبيض إلى العاصمة الصينية حلماً من الأحلام، وكان هنري كيسنجر، وزير خارجية نيكسون ومستشاره للأمن القومي، يفكر في طريقة يذوب بها الجليد الذي كان يتراكم بين الدولتين، وليس من المستبعد أن يكون كيسنجر بدهائه المعهود، هو مَنْ خطط لزيارة فريق تنس الطاولة من وراء ستار، أو يكون هو الذي ألقى بالفكرة على طاولة الصينيين من بعيد.

ليس هذا من المستبعد، لأن التوصل إلى اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب في مرحلة تالية يقول إن كيسنجر كان بارعاً في تحقيق مثل هذه الاختراقات في العلاقات بين الدول، سواء كانت هذه العلاقات بين بلاده والصين، أو كانت بين مصر وإسرائيل.

ومن الجائز أن تكون زيارة فريق تنس الطاولة هي اللافتة العريضة التي ظهرت أمامنا في وقتها، أما ما وراءها، وأما ما أدى إليها، فمن الممكن أن يكون جبل ثلج عائماً لا نرى منه غير رأسه الطافية.

شيء من هذا يمكن الحديث عنه في اللقاء الذي ضم الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب إردوغان، على هامش المونديال المنعقد في الدوحة.

وبمثل ما أن قطر كانت من 12 سنة تجهز للمونديال المقام على أرضها، بمثل ما أن لقاءً من نوع ما ضم الرئيسين لا يمكن أن يكون ابن لحظته المباشرة، ولا يمكن أن يكون قد نبت فجأة في رأس الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، الذي رعى اللقاء، ثم حضره يراقب أداء لغة الجسد بين السيسي وإردوغان.