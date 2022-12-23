وقف النار وإمكانيات السلام والعدالة

قال الأميركيون أولاً مثلما قال البريطانيون، إنّ الاتصالات الاستخبارية والعسكرية مع روسيا لم تتوقف. وقالوا ثانياً، إنهم حذّروا رئيس الأركان الروسي غيراسيموف الذي كان متوجهاً للجبهة الأمامية من زيارة قواته في تلك الناحية؛ لأن الأوكرانيين يمكن أن يحاولوا اغتياله! ثم جاءت خطة هنري كيسنجر الكاملة للعرض على الطرفين الروسي والأوكراني.

وتقضي الخطة المقترحة وقفاً للنار يوافق عليه الطرفان ويمضيان للتفاوض، وعند حصول ذلك تبقى أوكرانيا في خاركيف وخيرسون، وتنسحب روسيا من زابوروحيا ومنطقة أخرى، وتبقى شبه جزيرة القرم على طاولة المفاوضات كما المقاطعتان اللتان احتلتهما روسيا.

وربما لم يتشاور كيسنجر مع إدارة بايدن. لكنه ليس بعيداً عن تقاليد الاطلاع والنقاش العلني في المجتمع السياسي الأميركي، وفي السياسة الخارجية أكثر من الداخلية.

ومع أنّ كيسنجر من مفكري «السياسات الواقعية» كما يسميها، فهو يزعم في كتابه الأخير: القادة (2021) أنه قد يدركُ بالتفاوض ما لا يُدرك بالحرب! وهذا كلامٌ يمكن أن يُرضي أوكرانيا، وفي الوقت نفسه لا يُغضب روسيا.

كيسنجر يخشى - وهذا عجيب - من تفكك روسيا والفوضى النووية؛ ولذلك لا بد من وقف الحرب. وهذا الكلام موجَّهٌ طبعاً للساسة الأميركيين الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا.

وهذا يعني طبعاً أنه لا بد من تخفيف الضغط على موسكو والإبقاء عليها باعتبارها قوة «تستطيع أن تمارس السياسة الاستراتيجية».

ويعني ذلك مرة ثالثة، أنه كما كان ضرورياً في السبعينات التوجه لاستنهاض الصين للوقوف في وجه روسيا السوفياتية، وكان ذلك تفكير كيسنجر؛ فتفكيره الآن أنه ينبغي الإبقاء على اعتبار روسيا قوة استراتيجية من أجل عدم تفرد الصين (رغم تحالفهما)، ولكي لا يزداد الخطر على أوروبا إن لم يكن من بوتين النووي، فمن الفوضى التي ستعقب السقوط(!).