على أشكالها تقع

الفقهاء الذين قالوا إن الكفر ملة واحدة، كانوا يضعون قاعدة يمكن القياس عليها في كل مجال آخر، فلا تتوقف عند الكفر وحده والعياذ بالله.

وليس أقرب إلى الكفر إلا التطرف بكل أصنافه، ولا فرق بعد ذلك أن يكون تطرفًا في السياسة، أو في الدين، أو في كل ميدان سواهما.. وكنا إلى السادس من يناير ٢٠٢١ نتخيل أن التطرف السياسي بالذات، هو نوع من التطرف يخصنا نحن هنا فقط.

ولكن ما حدث في ذلك اليوم عندما حرض دونالد ترامب أنصاره على اقتحام الكونجرس، جعلنا ننتبه إلى أن التطرف بكل أشكاله ليس حكرًا على أرض دون غيرها.. والمشكلة الآن أن ترامب قد سن سُنةً سيئة، وأنه سوف يظل يتحمل وزرها مع وزر مَنْ عمل بها من بعده إلى يوم القيامة.