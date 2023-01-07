على أشكالها تقع
الفقهاء الذين قالوا إن الكفر ملة واحدة، كانوا يضعون قاعدة يمكن القياس عليها في كل مجال آخر، فلا تتوقف عند الكفر وحده والعياذ بالله.
وليس أقرب إلى الكفر إلا التطرف بكل أصنافه، ولا فرق بعد ذلك أن يكون تطرفًا في السياسة، أو في الدين، أو في كل ميدان سواهما.. وكنا إلى السادس من يناير ٢٠٢١ نتخيل أن التطرف السياسي بالذات، هو نوع من التطرف يخصنا نحن هنا فقط.
ولكن ما حدث في ذلك اليوم عندما حرض دونالد ترامب أنصاره على اقتحام الكونجرس، جعلنا ننتبه إلى أن التطرف بكل أشكاله ليس حكرًا على أرض دون غيرها.. والمشكلة الآن أن ترامب قد سن سُنةً سيئة، وأنه سوف يظل يتحمل وزرها مع وزر مَنْ عمل بها من بعده إلى يوم القيامة.
أما آخر الذين عملوا بها فهو الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، الذى كان معجبًا بترامب، وكان ترامب من جانبه يبادله الإعجاب أيضًا.. ولكن ما أقدم عليه بولسونارو، بمجرد خسارته الانتخابات أمام الرئيس العائد لولا دا سيلفا، يقول إن الأمور تجاوزت حد الإعجاب، ثم وصلت إلى حدود التقليد واقتفاء الأثر، وكأن ترامب وبولسونارو وجهان لعُملة واحدة.
إننا نذكر أن ترامب رفض الاعتراف بفوز جو بايدن، ورفض حضور حفل تنصيبه رئيسًا في البيت الأبيض، ولو استطاع لكان قد تحصن في مكتبه البيضاوي ورفض إخلاءه للرئيس الجديد، لولا أنه فهم من رسالة واضحة جاءته يومها، أن الأمن المرافق له هو مَنْ سيخرجه من المكان عند انتهاء فترة رئاسته.
وقد حدث الشيء نفسه في البرازيل، فرفض بولسونارو الاعتراف بفوز لولا دا سيلفا، ورفض تهنئته، ورفض تسليمه وشاح الرئاسة كما جرت العادة مع كل رئيس برازيلي سابق.. ليس هذا وفقط، ولكنه قرر مغادرة البلاد نهائيًا في اللحظة التي أعلنت فيها لجنة الانتخابات خسارته بفارق ملحوظ في الأصوات، فاصطحب زوجته مغادرًا على متن طائرة من طائرات سلاح الجو البرازيلي.
أما الطريف حقًا فهو أنه غادر إلى فلوريدا الأمريكية، حيث يقيم ترامب منذ أن أخلى البيت الأبيض، وقد فعل بولسونارو ذلك ليقول إن الطيور تظل على أشكالها تقع.
المصري اليوم