الضفة الغربية بعد معركة وراثة الرئاسة

القراءات الاستراتيجية حول الوضع في الضفة الغربية، تؤشر على مخاطر كبيرة، وفقا لمستويين؛ الأول خلال وجود الرئيس الحالي للسلطة، والثاني بعد رحيل الرئيس الحالي في اي وقت.

هذه القراءات لا تتحدث فقط عن سيطرة الرئيس على مقاليد الأمور، بل عن الوضع بشكل عام في القدس والضفة الغربية، أي البيئة العامة لحياة الفلسطينيين، ومنسوب التوتر والمواجهات داخل القدس والضفة الغربية، قياسا على وجود سلطة مستقرة جزئيا، ثم قياسا على مرحلة قد لا تكون فيها السلطة مستقرة، ومفتوحة على كل الاحتمالات عند نشوب معركة وراثة الرئاسة.

لو أخذنا عينة عشوائية فقط من المواجهات التي تزداد حدتها، لاكتشفنا أن الوضع بدأ بالاختلاف جذريا، ويد السلطة التي كانت تسيطر ضعفت إلى حد كبير، بمعنى أنها لم تعد شريكا أمنيا للإسرائيليين بالمعنى المتعارف عليه، إذ من مهاجمة مخيم جنين وضربات الفشل التي تنزلت على الإسرائيليين، مرورا بعملية مستوطنة عيلي، ثم مهاجمة فلسطينيين لموقع عسكري شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة بدون وقوع إصابات، ثم جنون الإسرائيليين يوم أمس ومهاجمة قرى تُرمسعيا وبيت فوريك وعورتا، إضافة إلى حوارة واللُبَّن الشرقية والساوية وزعترة وياسوف ودير شرف وحرق السيارات والبيوت والأراضي وقتل وجرح فلسطينيين، ومهاجمة قرية عوريف في نابلس، وفي التوقيت ذاته اقتحام بحماية المخابرات الإسرائيلية للمسجد الاقصى، وهو الاقتحام اليومي، الذي بات تقليدا صباحيا ومسائيا في القدس.



كل هذا يجري من ناحية تحليلية في ظل وجود السلطة الشريك الأمني لإسرائيل، وهذا يعني أن سيطرتها ضعفت إلى حد بعيد، بوجود الرئاسة الحالية، إضافة إلى أن هذه التداعيات مستمرة، ولن يكون غريبا حدوث مواجهات جديدة، خلال الأيام المقبلة، وصولا إلى الحرم القدسي ذاته التي لا تضمن إسرائيل أصلا، حتى الآن، وقوع عمليات داخله، ضد الإسرائيليين الذين يقتحمونه يوميا، وهذا أمر متوقع، في أي لحظة، قياسا على حالات كثيرة وقعت في فلسطين.



الوضع في مجمل الضفة الغربية يغلي، إذ أن الوضع الاقتصادي سيء، والسيطرة الأمنية للسلطة تضعف، وشعبيتها تراجعت إلى حد كبير، بما يجعلنا نسأل عن أمرين هنا، أولاً الخط البياني لهذا الوضع وإلى أين يتجه، وثانيا وضع القدس والضفة في حال رحيل رئيس السلطة حيث معركة الوراثة، على إرث هش وضعيف ومقسم يعاني حاليا من أزمات ومشاكل.



إسرائيل تهيئ البيئة بشكل عام، متعمدة أو غير متعمدة، لمرحلة خطيرة، أي سقوط كل السلطة، كنتيجة لهذه الممارسات، خصوصا، أن معركة الوراثة ستؤدي إلى خلافات واسعة بين أجنحة السلطة العتيدة، برغم أن إسرائيل تعتقد أن الوريث هو قرار إسرائيلي بحت، بتوافق أميركي وعربي، لكن الممارسات الإسرائيلية التي جوفت السلطة من الداخل، مثل زير الماء الفارغ، ستؤدي إلى إنتاج هيكل ضعيف جدا، لن يكون قادرا على الاستمرار من حيث النتيجة مع إقامة المستوطنات وسرقة أرض الضفة الغربية، وانتهاء حل الدولتين، واستحالة حل الدولة الواحدة، ولن يكون قادرا أبداً على إحكام سيطرته الأمنية على الفلسطينيين، ولو جزئيا.



برغم أن محللين يعتقدون أن وريث الرئيس قد يكون شخصية أمنية، في ظل المعلومات عن وجود تسابق على تشبيك العلاقات سرا مع الإسرائيليين من جانب بعض الأسماء داخل السلطة، إلا أنه يمكن القول إن دفن السلطة، يجري منذ هذه الأيام، أمام الخط التصاعدي من جهة، وسوء سمعة السلطة أيضا، وانتهاء كل المشروع الفلسطيني، والنتيجة استحالة الاستقرار في الضفة الغربية في مرحلة ما بعد الرئيس، بما يعني مرحلة جديدة كليا تؤثر على الفلسطينيين، وعلى دول جوار فلسطين، وتفتح الباب لكل السيناريوهات المحتملة.



هنا علينا أن نسأل إذا ما كانت إسرائيل تتعمد دفن السلطة تدريجيا، وإنهاء دورها الوظيفي لصالح مخطط جديد، أم أن السياسات الإسرائيلية ستؤدي إلى ذلك رغما عن الجميع، والسؤال هنا يخدش ويجرح كل الصياغات الرسمية الفلسطينية والعربية التي ما تزال تراهن على سلطة أوسلو باعتبارها هيكلاً قابلاً للاستمرار، أو التحول إلى دولة، أو حتى الوقوف في وجه إسرائيل.



ما يجري في الضفة الغربية، تحديدا، يعني أن السلطة فقدت السيطرة، وأن على إسرائيل أن تتوقع كل شيء من الشعب الفلسطيني.. ولنتصور معا كيف ستصبح الأحوال بعد رحيل الرئيس، وإلى أي حد سيصل منسوب فقدان السيطرة على الفلسطينيين؟!.

الغد