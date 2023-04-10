يوم في «الناتو» ليس ككل الأيام

يمكن القول إن الرابع من هذا الشهر كان يوماً مختلفاً في تاريخ حلف الناتو، الذي اشتهر منذ نشأنه بكلمة واحدة من ستة حروف هي: «الناتو».

ففي هذا اليوم التحقت فنلندا بالحلف وصارت عضواً فيه، وبالتحاقها أصبح الحلف 31 دولة وصار أقوى مما كان بالتأكيد، لأن حاصل جمع ما تمثله 30 دولة من قوة، يظل يختلف دون شك عن حاصل جمع ما تمثله 31 دولة من قوة عسكرية بالذات.

ولم يكن اختيار هذا اليوم على وجه الخصوص من فراغ، إنما كان عن قصد لأنه اليوم الذي تشكل فيه الحلف عام 1949.

والذين يتابعون مراحل تطور الحرب في أوكرانيا منذ اشتعالها في 24 فبراير قبل الماضي، يعرفون أن موضوع التحاق فنلندا بالحلف جرى طرحه منذ اشتعال الحرب، ويعرفون أيضاً أن الفنلنديين كانوا يستعجلون الالتحاق على مدى الفترة التي دامت فيها هذه الحرب، لولا أن الأمر كان لا بد أن يمضي في مساره المعتاد وأن يستغرق وقته الطبيعي.