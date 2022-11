أميركا وأوروبا انحرفتا بعيدًا من طهران وإيران الغاضبة جاهزة للاستباق عسكريًا

أثناء انعقاد "حوار المنامة 2022" الأسبوع الماضي، كان واضحاً أن القيادات الأوروبية والبريطانية والأميركية توجّهت الى البحرين متأبطة رسالة أساسية للدول الخليجية العربية هي: نحن هنا ولن نهجركم. منسّق السياسة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك، كرّر مازحاً ما يُقال في الأوساط العربية: أميركا عادت، إنما لأية فترة من الزمن؟ America is back but for how long? قال ذلك ليعبّر عن تفهّمه للمزاج العربي الخليجي لكنه سارع الى شرح التغيير في المزاج السياسي الأميركي نحو الخليج وعرَضَ الاستثمارات الأمنية الضخمة الجديدة، وقال: ليس من الحكمة أن تكونوا ضد الولايات المتحدة في الوقت الذي نقوم فيه بالاستثمار العميق في هذه المنطقة.

أضاف، أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط ليست فقط براغماتية وإنما هي أيضاً "طموحة" على أساس خمسة مبادئ هي: الشراكة، الردع، الدبلوماسية، التكامل والقيم. واعتبر ماكغورك أن هناك "موجة تغيير جذري" Sea change في نظرة العالم الى إيران في الآونة الأخيرة.

رسالة وكيل وزارة الدفاع الأميركية، كولن كال، الى الدول الخليجية العربية كانت لافتة لأنها ركّزت على إقناع هذه الدول بأن لا خيار بديل لها عن الولايات المتحدة الأميركية لأن روسيا ليست البديل ولا الصين هي البديل. قال إن لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين وغيرها، لكن العلاقة الأمنية الأساسية والمستمرة يجب أن تكون مع الولايات المتحدة لأن إدخال درجة معينة من التعاون الأمني مع الصين سيشكّل تحدّياً للعلاقة الأمنية الدائمة مع الولايات المتحدة.

ما تحدّث عنه المسؤول الكبير من البنتاغون هو "تنافس الكُتَل" اليوم وليس "تنافس الدول". عرض الرؤية الأميركية القائمة على "الردع التعاوني" أو الردع المشترك collaborative deterrence في شراكة وآليات تستثني تواجد القوات الأميركية في ميدان القتال، واعتبر أن الشراكة الاستخبارية أساس مهمّ في الردع والتصدّي في إطار الهيكل الأمني الإقليمي. أما قائد القوات الأميركية المشتركة، الجنرال اريك كوريلا، فإنه عرض الإبداع التكنولوجي العسكري، مؤكداً أن "ثقافة الإبداع" والذكاء الاصطناعي تشمل العمل عن كثب مع "شركائنا" في الشرق الأوسط بوسائل جديدة ومفهوم جديد للأمن لضمان الاستقرار في المنطقة. وكما في كلام ماكغورك وكال، حرص الجنرال كوريلا على تكرار كلمة "معاً" عند مخاطبته الدول الخليجية العربية.