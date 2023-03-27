أبعد من توقيت صيفي في لبنان!

يتقدّم لبنان بثبات نحو مزيد من الانهيار الذي سيؤدي إلى زواله في ظلّ هيمنة الشيعيّة السياسيّة عليه بغطاء إيراني مكشوف. تختزل الهدف الإيراني في لبنان المطالب الثلاثة التي قدمها المسؤولون الإيرانيون لسعد الحريري عندما زار طهران في تشرين الثاني – نوفمبر من العام 2010. لم يتغيّر شيء في هذه المطالب التي تتلخص بالسماح للإيرانيين بدخول لبنان من دون تأشيرة أولا، وتوقيع لبنان معاهدة دفاع مشترك مع “الجمهوريّة الإسلاميّة” ثانيا، والسماح بدخول إيران النظام المصرفي ثالثا. عفوا، بين خريف 2010 وشتاء 2023، تغيّر النظام المصرفي اللبناني الذي لم يعد له وجود نتيجة عوامل عدّة. بين هذه العوامل الحرب التي شنّها “حزب الله” على المصارف اللبنانيّة بطريقة ممنهجة تحت شعار أنّ النظام اللبناني هو “نظام المصرف”.

كان رفض سعد الحريري تنفيذ المطلوب منه إيرانيا، بين أسباب إسقاط حكومته في كانون الثاني – يناير 2011 في أثناء لقاء بينه وبين الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض. لم يكن سعد الحريري وحده المستهدف. كان المستهدف موقع رئيس مجلس الوزراء، أي الموقع السنّي الأوّل في لبنان. كان إسقاط الحكومة وقتذاك رسالة وجهتها طهران إلى واشنطن. فحوى الرسالة أنّ مصير لبنان حُسم نهائيا وأن بيروت مدينة إيرانيّة على شاطئ المتوسط. ليس صدفة أن يوافق لبنان على ترسيم حدوده البحريّة مع إسرائيل قبيل خروج ميشال عون من قصر بعبدا في تشرين الأوّل – أكتوبر 2022 بعد ضوء أخضر جاء من طهران وليس من أيّ مكان آخر!

الأكيد أنّ الوضع الإيراني الداخلي ليس مريحا للنظام. لو كان هذا الوضع مريحا ولم يكن النظام يواجه ثورة حقيقيّة تتميّز بأنها ثورة على نار خفيفة، لما كان ممكنا التوصل إلى البيان الثلاثي بين الصين والسعوديّة و”الجمهوريّة الإسلاميّة”. التزمت إيران في البيان “احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة”. لكنّ الأكيد أيضا أنّ إيران غير مستعدة لأي تراجع في ما يخصّ لبنان.

يظلّ لبنان آخر مكان يمكن أن تقدّم فيه “الجمهوريّة الإسلاميّة” تنازلات. يعود ذلك بشكل خاص إلى أنّ لبنان هو المكان الذي حققت فيه “الثورة الإسلاميّة” أكبر نجاحاتها. استطاعت إيران في نهاية المطاف تغيير طبيعة المجتمع الشيعي في لبنان. تسيطر على 27 نائبا شيعيا من أصل 27 في مجلس النواب.

الأهم من ذلك كلّه أن سلسلة الانقلابات التي نفذتها إيران، منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، لم تتوج بتهميش دور رئيس مجلس الوزراء فحسب، بل توجت أيضا بتحولها، بفضل ميشال عون وجبران باسيل، إلى الطرف الذي يحدّد للبنانيين من هو رئيس جمهوريتهم الماروني. حوّل “حزب الله”، في عهد ميشال عون الذي هو عهده، رئيس الجمهوريّة إلى شخص لا همّ له سوى الاعتداء على رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته. فعل ذلك عن سابق تصوّر وتصميم كي يُظهر الصراع الداخلي اللبناني بأنّه صراع سنّي – مسيحي تحت لافتة “استعادة حقوق المسيحيين في لبنان… من أهل السنّة”.