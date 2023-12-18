سيارة نبيل العربي

خلال السنوات الخمس التى قضاها أمينًا عامًّا على رأس جامعة الدول العربية، كان الدكتور نبيل العربي يتندر ويقول إنه كمَن يستقل سيارة موديل 1945، ثم يتحرك بها فى القرن الحادى والعشرين!.. وكان المعنى الذي يقصده أن ميثاق الجامعة الذى جرى وضعه فى تلك السنة لا يمكن أن تعمل به جامعة الدول بعد أن مضت عليه عقود من الزمان، وأن الضرورة تدعو إلى ميثاق آخر يأخذ الجامعة إلى العصر الذى نعيش فيه.

وليس سرًّا أن الجامعة تواجه الكثير من الانتقادات، وهي انتقادات تغار فى غالبيتها على هذا البيت العربي الواحد، وتريده أن يكون فى أفضل حالاته، وتتمنى لو أن السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام الحالي، قد أخذ بزمام المبادرة إلى وضع ميثاق مختلف عما نشأت عليه الجامعة قبل أكثر من سبعة عقود.

وإذا كانت جامعة الدول هي المنظمة الإقليمية الأهم في المنطقة، فإننا نرى ونتابع حال منظمة الأمم المتحدة في مواجهة الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة، ويستوقفنا عجزها عن فعل شيء لأن الڤيتو اللعين يكبلها ويجمد حركتها، وهذا ما جعل أنطونيو جوتيريش، أمينها العام، يتحرك كشخص بمفرده، ويتخذ من المواقف ما لا تستطيع منظمته اتخاذها، رغم أنها المنظمة الدولية الأم فى العالم.

ولا يفعل جوتيريش ما يفعله، ولا يبارز إسرائيل بنفسه على مرأى من الدنيا، إلا لأن ميثاق الأمم المتحدة يخذله، وهو يخذله لأنه يضع المنظمة كلها فى يد الدول الخمس أصحاب العضوية الدائمة فى مجلس الأمن، فلا تستطيع الأمم المتحدة أن تتحرك شمالًا ولا يمينًا بوصة واحدة، إلا بإقرار وموافقة ومباركة من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.. فإذا خالفت واحدة ورأت رأيًا آخر أصابت المنظمة بالشلل.

الأمر نفسه تقريبًا قائم في حالة جامعة الدول لأن موضوع الإجماع الذى يحكم خطواتها يكبلها بالتأكيد، ويجعل أمينها العام أسيرًا للميثاق، ويجعل هذا البيت العربي الكبير غير قادر على الإقدام على خطوات يتمنى لو يتخذها بما يحقق صالح العرب فى العموم.

والمؤكد أن نبيل العربي لم يتحدث عن سيارته العتيقة إلا عن تجربة، وإلا على أساس ما وجده وما رآه فى مقر جامعته على شاطئ النهر الخالد، وإلا لأنه قد أراد أشياء وهو فى موقع الأمين العام، ثم لم يسعفه الميثاق ولا أعطاه المساحة الواجبة للحركة.

إننا نعرف أن القمة العربية الأولى دعا إليها الملك فاروق، وأنها كانت فى أنشاص عام 1946، وأنها كانت بحضور الدول العربية السبع المؤسسة للجامعة، وأن قضيتها الأولى كانت فلسطين.. ولأن قضية فلسطين قد عادت لتكون الأولى، فسوف يقدم الأمين العام أبوالغيط خدمة جليلة للقضية وللميثاق معًا، لو أنه دعا إلى قمة فى أنشاص أيضًا.. قمة تتعرض للميثاق بجد وبشكل حقيقى هذه المرة.. قمة تنتصر لفلسطين كما انتصرت لها القمة الأولى.

نقلا عن صحيفة المصري اليوم

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