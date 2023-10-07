العالم بعيون الجنرال مارك ميلي

واحدة من أهم القراءات التي ينبغي التوقف عندها طويلاً، وتحليل كل كلمة وردت فيها، مقابلة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، والتي أجراها معه الصحافي دان كورتز فيلان، ونُشرت في مجلة «الفورين آفيرز».

تبدو المقابلة وكأنها رؤية للعالم بعيون أمريكية، وبالتحديد من طرف المؤسسة العسكرية، لا سيما أن الجنرال ميلي، والذي انتهت فترة ولايته، غالباً ما كان يُنظر إليه بوصفه أحد جنرالات الحرب العالمية الثانية، من حيث رصانته وتعقله، وإدراكه كارثية الاعتماد على قوة السلاح فحسب.

الجزئية الأهم في حوار ميلي تناولت بلا شك أزمة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومآلاتها، ويتضح من تصريحاته أن واشنطن والأطلسي عازمان على حرمان القيصر بوتين من أي انتصار.

هناك كذلك معلومات عن مساعدات قادمة لأوكرانيا، وتجهيز قوات، تصل إلى تسع كتائب مشتركة، وإن كان التحليل الدقيق والعميق لما قاله ميلي، يفيد بأن هناك شكوكاً عميقة حول مقدرة زيلينسكي على مواجهة ومجابهة الروس.

لا تبدو الوسائل العسكرية التي سعت موسكو في طريقها، قادرة على تحقيق الأهداف السياسية، بحسب رجل العسكرية الأمريكية، والذي يقطع بأن المشهد في غالب الأمر سوف يستمر حتى 2024.

حكماً، يبحث القارئ في ذاك الحوار المطول عن جواب لتساؤل لا يزال يؤرق الجميع: هل يمكن أن يقود هذا الصدام إلى حرب نووية؟

الذين استمعوا إلى تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن القومي ديمتري ميدفيديف، الرئيس السابق لروسيا، عن قرب هذه المواجهة، يجدون في المقابل رؤية عقلانية من الجنرال ميلي، مفادها أنه من مصلحة الجميع عدم التصعيد، فلا روسيا ولا حلف شمال الأطلسي يتطلعان لمثل هذه الحرب.

غير أنه يتوقف عند رؤية قديمة، تعود إلى ما قبل الميلاد، عبّر فيها ذات مرة المؤرخ اليوناني ثويوثيديديس عن: «الحروب التي تنبع من شدة الانفعالات والعواطف، فهناك عادة في أزمنة المواجهات مساحة كبرى من الخوف والكبرياء والمصلحة»؛ ما يعني أن التصعيد النووي قائم ويخشى المرء أن يكون قائماً.

حوار «الفورين آفيرز»، ربما يحمل أول أعتراف رسمي من مسؤول أمريكي رفيع المستوى، عن طبيعة العالم المعاصر، وأوضاع القوى العظمى فيه؛ إذ يقرّ بأنه خلافاً لزمن الحرب الباردة، هناك الآن ثلاث قوى عظمى في العالم هي أمريكا وروسيا والصين، وجميعها تتمتع بإمكانات كبيرة في سكانها واقتصادها وبالطبع جيوشها.

تبدو توازنات القوى الدولية واضحة في ذهن سيد العسكرية الأمريكية؛ إذ يعدّ أنه رغم كون أمريكا القوة الأقوى بكل المقاييس، فإنه يرى في روسيا والصين قوتين نوويتين قويتين للغاية.

وجود ثلاثة أقطاب أمر يزيد عالم اليوم تعقيداً عما كان عليه من قبل، أي في ظل قوتين فقط... هل تخلق هذه الثلاثية تحدياً جيوسياسياً واستراتيجياً لواشنطن خلال العقود المقبلة؟

يقرّ ميلي بأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى موسكو وبكين ماضيتين قدماً في سعيهما لتشكيل تحالف عسكري استراتيجي، وهو يعترف بضرورة أن تفعل واشنطن ما في وسعها للحرص على عدم حدوث ذلك.

يبدو عالم أمريكا في مأزق حقيقي؛ فهي لا تود أن تدفع الصين وروسيا إلى التقارب على الصعيد العسكري، غير أن دعم واشنطن الكبير لكييف، يجعل بكين تتحسب لما يمكن أن تقدِم عليه إدارة بايدن أو أي إدارة قادمة في حال قررت غزو تايوان.

يراهن الجنرال ميلي على الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ويصفه بأنه قوي جداً، وصلب، وواقعي لدرجة كبيرة، ومن هنا فهو يدرك قوة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولهذا لا يبحث عن هذا النوع من الصراع المسلح.

هل هذا رهان مطلق، أم أنه عند نقطة جوهرية تتعلق بكرامة الصين وحيوية مشروعاتها القطبية، يمكن أن يضع جينبينغ والحزب الصيني الشيوعي حداً لـ«الصبر الإستراتيجي»، تجاه الولايات المتحدة؟

ويبدو في عيون العسكريين الأمريكيين أن الصين بعيدة في الوقت الحاضر عن التخطيط الجدي لغزو تايوان، لا سيما أن الأمر مختلف عن عملية روسيا البرية في أوكرانيا.

تتمحور أفكار الردع الأمريكية لجهة الصين، في ضرورة أن يكون لأمريكا جيش قوي للغاية، وقادر في مجالات متعددة، وأن تضمن إدراك الصينيين تلك القدرة الساحقة، ونية استخدامها عندما يجدّ الجد.

يفتح ميلي أعيننا على مآلات الحرب اليوم وغداً وعلى مدى العقود المقبلة، عادّاً أن الطابع الأكثر جوهرية سيكون مدفوعاً بالتكنولوجيا، من عينة الأسلحة الذكية الموجهة، وأجهزة الاستشعار، والأسلحة الفرط الصوتية.

عالم الجنرال ميلي، يتسم بالقدرة على استشعار البيئة المحيطة بصورة مذهلة؛ إذ يمكنك زيارة موقع «غوغل إيرث» والحصول كيفما تشاء على البيانات والخرائط ورؤية صور الأقمار الصناعية التي كانت متاحة قبل خمس سنوات تقريباً أو عشر، للجيوش الأكثر تقدماً في العالم فقط.

تبدو العقود المقبلة أزمنة تجلي الروبوتات، وجيوش الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، في حين مجالات الإنترنت والفضاء، وتحت سطح الماء، ستصبح محددات رئيسية لمن يقود العالم.

يظن ميلي بالحديث عن 20 تقنية جديدة تسعى الولايات المتحدة في طريق امتلاكها جواً وبراً وبحراً، قادرة على تفعيل عملية التلاحم بين التكنولوجيات، وقادرة على إحداث تغييرات جوهرية في شكل الحياة المدنية، وعلاقة الإنسان بالعمل، بل علاقة البشر بعضهم بعضاً.

عالم الغد ربما لن يكون من نصيب من يمتلك أسلحة أشد فتكاً رغم أهميتها ودورها في لحظات الحسم، بل سيضحى في جانب من يمتلك التفوق الحاسم في تلك التقنيات والقادر على تطويرها.

لا يواري أو يداري ميلي رغبته في أن تكون تلك الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يعني أن رؤية المحافظين الجدد للقرن الأمريكي ماضية قدماً، وبأيدٍ قابضة على جمر الفوقية عبر طريق «تكلم بلطف وامسك عصا غليظة» وفق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت.

الشرق الأوسط

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