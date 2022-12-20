مهرجان الأقدام الذهبية

العالم يلعب، والعالم يتفرج. عالم يربح وعالم يخسر. حارس يسبق الكرة وحارس تسبقه. عرض للجري وعرض لرقص الباليه، وعرض لكل العروض. مسابقة للمدربين، ومسابقة للدول، ومسابقة للقوى البشرية لا مثيل لها في الأرض.

أعلام ترفع على شرفات البيوت في أنحاء العالم، ثم تنتكس حزناً. ثم يؤوب الخاسرون إلى بيوتهم فريقاً بعد الآخر: واحداً وسط ذهوله وذهول الكرة الأم، وواحداً كما توقعوا وتوقعنا. الدهر يومان، (يوم ليك ويوم عليك - مش كل يوم معاك). والكرة يوم مارادونا يوم ميسي، وغداً قد تهزم السعودية الأرجنتين من بين جميع الفرق، وقد يَهزم المغرب جميع المنافسين إلا في المباراة الأخيرة.

مهرجان هذه الكأس، والله مهرجان. متبارون بلا عداءات، وفائزون بلا شماتة. وأعراس وفرح وأطفال وشيوخ وصبايا. وطبيبة العائلة تحفظ غيباً جميع المواعيد وجميع اللاعبين وجميع الفرق وجميع نقاط القوة. وأقول لها أمام الجميع وبكل خوف وصدق: هل حضرتك متأكدة من أنك درست علوم الطب أم علوم الكورة؟ ولا تبتسم السيدة الطبيبة ولا تضحك، وتمضي في شرح الفرص أمام المنتخبات.