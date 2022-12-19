أكلة لحوم الدول

الأسابيع الذهبية ذهبت. لا تدومُ الأعراسُ طويلاً. كانت جميلةً ومثيرة. انقسمنا وتجادلنا وأصبنا وأخطأنا. كانت الحروب ناصعةً. فرق لامعة لا ميليشيات. تتبادل الضربات بالساحرة المستديرة لا بالمسيرات. حروبٌ بلا نعوش وجيوش. وفتيانٌ يسبحون في الأضواءِ ويحصدون الأوسمةَ بلا قطرة دم. روحٌ رياضيةٌ في عالم موحش ومتوحش. شكراً لهم.

شغلنا ميسي عن بوتين، ومبابي عن زيلينسكي، ورونالدو عن بايدن، و«أسود الأطلس» عن كيم جونغ أون. شغلنا المحللون الرياضيون عن الموجة الجديدة من «كورونا» وعن التكهناتِ باقتراب الحربِ العالمية الثالثة. لكنَّ الإجازةَ انتهت ولا بدَّ من العودة إلى العالم الكئيب والمقالات الكئيبة.



أحياناً يستولي الخبر على قارئه. وهذا ما حصل معي مذ قرأت نبأ وفاةِ «آكل لحوم البشر الياباني» إيسي ساغاوا بعد أكثر من أربعين عاماً على الجريمة التي أكسبته اللقب.

بدأت القصة في باريس. كان طالباً في جامعة السوربون ودعا في 11 يونيو (حزيران) 1981 زميلتَه الهولندية رينيه هارتفلت لتناول العشاءِ في شقته. وخلالَ العشاء، أطلقَ عليها النار ثم اغتصبها وقطعَ أجزاء من جسدها وأكلَ منها على ثلاثة أيام والتقط ما يلزم من الصور. حاول إخفاءَ ما بقيَ من الجثة في غابة، لكنَّ الشرطةَ اكتشفت الأمرَ واعتقلته.

وحين أكَّد الخبراءُ أنَّه يعاني اضطراباً ذهنياً أُرسل إلى مركزٍ للأمراض النفسية في فرنسا، ثم إلى مركزٍ مشابه في اليابان، حيث استرجع حريتَه في 1985.

تحوَّل ساغاوا نجماً وأصدر كتباً راجَ بعضُها، لا سيَّما ذاك الذي حمل عنوان «آكل لحوم البشر». حين حقّقت الشرطة الفرنسية معه لم يكذب، واعترف قائلاً إنَّ «أكلَ هذه الفتاة كان تعبيراً عن الحب. أردتُ أن أشعرَ في داخلي بوجود شخصٍ أحبه».