على هامش "المحاولة الانقلابيّة" في ألمانيا

هناك أحداث سخيفة وبلهاء، لكنّها تخبّئ فيها ظاهرات مهمّة أو احتمالات مقلقة. أحداث كهذه قد تقدّم تلك الظاهرات على نحو مُشوّه أو مبتور، لا، بل قد تُجهضها أحياناً، إلاّ أنّها تكشف عن وجودها الكامن، وربّما عن خطرها أيضاً.

محاولة الانقلاب الأخيرة في ألمانيا تندرج في تلك الأحداث. ألا يثير تعبير «انقلاب في ألمانيا»، أو في أيّ بلد أوروبيّ غربيّ، معاني وانطباعات أقرب إلى الهذيان تبعاً للتناقض الداخليّ في التعبير نفسه؟

معطيات المحاولة الانقلابيّة كما نقلتها وسائل الإعلام تشبه كثيراً أفعال الجماعات اليمينيّة المصابة بالجنون: تغيير ألمانيا أنيطَ بـ25 شخصاً من يمينيّين متطرّفين وعسكريّين متقاعدين ورموز سابقين في «حزب البديل لألمانيا».

هؤلاء خطّطوا لاقتحام مبنى البرلمان (الرايخستاغ) والاستيلاء على السلطة قبل أن يُعتقلوا. التأثّر واضح باقتحام مبنى الكابيتول في الولايات المتّحدة مع الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة.

نموذج هؤلاء المتآمرين هو ألمانيا الإمبراطوريّة لما قبل 1871. أحد تنظيماتهم اسمه «مواطنو الرايخ». أبرز وجوههم أرستقراطيّ في الواحد والسبعين من عمره يُسمّي نفسه «هنري الثالث عشر».

أكثر ما يكرهونه ألمانيا الديمقراطيّة الحديثة التي يرفضون الإقرار بها ودفع الضرائب لها: بعضهم طبعوا عملات وبطاقات هويّة بديلة.

أحد تنظيماتهم «ك نون» يرى أنّ السلطة الألمانيّة الفعليّة تقيم في يد «دولة عميقة» ذات قدرات سرّيّة وخطيرة. لا ثقة لديهم بالمؤسّسات ولا بالعلم: «كوفيد»، في نظرهم، مجرّد مؤامرة، والمعلومات الكاذبة عنها جزء من خطّة هدفها السيطرة على السكّان وإخضاعهم. الإعلام مكروه لأنّه مضلّل. وسائل التواصل الاجتماعيّ سلاحهم الأمضى لنشر خرافاتهم وتعميمها. الولايات المتّحدة واليهود، وعلى جاري العادة، يحتلّون رأس قائمة الخطر وصناعة المؤامرات الشرّيرة. مجلّة «دير شبيغل» أضافت عنصراً آخر، إذ أشارت إلى أصابع روسيّة وراء المحاولة، لكنّ الناطق بلسان الكرملين نفى ذلك.