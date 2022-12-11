اطلبوا "التنمية" ولو في الصين

في الرياض، عاصمة القرار العربي الجديد، و«أوروبا الجديدة» حسب رؤية ولي العهد السعودي، عقدت مجدداً ثلاث قممٍ، سعودية، وخليجية، وعربية، ولكن هذه المرة ليست مع أميركا ولا أي دولةٍ غربيةٍ، بل مع الدولة الصينية ورئيسها شي جينبينغ.

الاتجاه شرقاً، سياسة سعودية خليجية بدأت منذ سنواتٍ لبناء توازناتٍ سياسيةٍ ضمن حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهذه السياسة لم تفتأ أن آتت أكلها في هذه القمم الثلاث، فالقمم الثلاث نتيجةٌ لعمل دام لسنواتٍ أو لعقدٍ من الزمن كما تحدث الرئيس الصيني، وهذه السياسة ونتيجتها حدثٌ عالميٌ مهمٌ يغير في التوازنات الدولية والإقليمية سياسياً واقتصادياً، لا عبر السياسة وشعاراتها، بل عبر الاقتصاد وإمكانياته وطموحاته وقوته، وإن كانت السياسة والاقتصاد توأمين لا يفترقان.

الأفكار الكبرى لا تحتاج إلى شروحاتٍ مستفيضة وهوامش لا تنتهي، بل هي تعبّر عن كل ما تحتها من تفاصيل، وحين تحدث الرئيس الصيني في مقالته المنشورة بهذه المناسبة في جريدة «الرياض» عن أن «الحضارة العربية حضارة عميقة الجذور، إذ إنها تدعو إلى الوسطية والاعتدال وتشجع على الشمول والاستفادة المتبادلة وترفض الصراع الحضاري».

وحين أفاض في ذكر الحضارة العربية والعلاقات التاريخية بين العرب والصين، فقد كان يطرح أفكاراً كبرى وبسيطة في تعبيرها ولكنها تكتنز كثيرا من التصورات والرؤى والحلول، وهذا تحديداً عكس ما كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يطرحه من تمجيد للحضارة الفارسية - وهي تستحق التمجيد - ولكنه كان يعبر في الوقت ذاته عن استهانته بالحضارة العربية، واستراتيجيته وقراراته ومواقفه السياسية كلها تعكس هذا التوجه لديه، وعلى الخطى نفسه تحدث بايدن الأوبامي عن سعيه لجعل «السعودية منبوذة».