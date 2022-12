اعتقال أبو عقيلة

وتم الاعتقال فوق الأراضي الليبية حيث كان الرجل يعيش مطمئناً طوال كل هذه العقود، واثقاً من أن القانون الدولي شبيه بالنظرية العالمية الثالثة، التي لا تزال تصر على أن المرأة أنثى والرجل ذكر، برغم شيوع الحالة الثالثة المعروفة بالجندر، والقاضية بأنه ليس من الضروري أن يكون الرجل هذا والمرأة تلك، بل يمكن أن تكون تلك هذا وذلك ليس بذلك، وإنما Same Same كما يقول إخواننا الهنود، مع أنهم سادة الولادات في العالم وسوف يتقدمون الصين العام المقبل في أعداد النشامى، مما يؤكد الخلائق ليست أبداً same same أي «مثل مثل»، أو كما يقول اللبنانيون «كما حنا، كما حنين».

على حظ الأخ أبو عقيلة قررت العدالة الدولية أنها لا تموت ولا تنطبق عليها نظرية مرور الزمن، ومبدأ عفا الله عما مضى. وقد يتبين أن أبو عقيلة هو أيضاً صانع قنبلة الطائرة الفرنسية التي سبقت لوكربي إلى المأساة. فالرجل واسع المعرفة التقنية وأعداء الجماهيرية كثيرون. واعتقال أبو عقيلة قد يفتح كهفاً من الأسرار والهويات ويؤكد النظرية الثالثة، الرجل حقاً ذكر.

الشرق الأوسط