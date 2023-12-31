«القابلية للخديعة» و«التشيع السياسي»

الأفكار والظروف والسياقات تمنح الفرد قابلية لتلقي بعض الأخبار أو الأفكار أو الأحداث بعين الرضا، بمعنى أنه يكون مستعداً لتقبلها والانسياق خلفها بمجرد أن يجدها أمامه، وقد كتب مالك بن نبي من قبل عن «القابلية للاستعمار»، ويعني استعداد بعض الشعوب والأمم لأن تكون مستعمرة من غيرها، وكتب بعده متأثراً به علي شريعتي عن «القابلية للاستعباد والاستبداد» متأثراً بابن نبي من جهة، وبالكواكبي قبله في «طبائع الاستبداد» من جهة أخرى.

القابلية للخديعة أو للانخداع هي وجود استعدادٍ فكري ونفسي واجتماعي لقبول الخديعة والانسياق خلفها دون تحكيم العقل والمنطق أو التدقيق في الواقع والمعطيات، ودون سلاح العلم والعقل يصبح الإنسان في مهب ريح الخديعة والتضليل، وقد جرى من هذا كثير في عالمنا العربي.

بعض التصريحات الرسمية كاشفة ومهمة، وما نقلته وكالة مهر الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف من قوله: «إن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) كانت أحد الانتقامات لاغتيال سليماني»، هو تصريحٌ يضع النقاط على الحروف.

قابل هذا التصريح الكاشف، تبرؤٌ منه من بعض رموز «الحرس الثوري» ومن بعض الفصائل الفلسطينية، والتناقض في السياسة ليس مثله في العقل والمنطق، ففي العقل مستحيل، ولكنه في السياسة وسيلة للخديعة، وإيران تستخدم تناقض تصريحاتها كثيراً ضمن سياساتها واستراتيجياتها المعلنة.

كتب كاتب هذه السطور وغيره منذ بداية الأحداث الحالية أنها لا تخدم القضية الفلسطينية سلطة وشعباً، وأن ضررها الأكبر سيكون على الشعب الفلسطيني في غزة، وأنها إنما جاءت، طبيعة وتوقيتاً، لتخدم مصالح «محور الممانعة» الذي تقوده إيران في المنطقة والذي تفتخر بالانخراط فيه بعض الفصائل الفلسطينية علناً، فهذا التصريح من متحدث «الحرس الثوري» الإيراني إنما يؤكد المؤكد.

«القابلية للخديعة» تغري الإنسان بتجنب الحقائق القاسية واللجوء إلى حقائق بديلة يخترعها وهي ليست محل نزاعٍ، أو الخضوع للعواطف وترك الحقائق، أو الانسياق خلف أوهام الآيديولوجيا، ولتجنب حقيقة من يقف خلف هجوم السابع من أكتوبر لجأ البعض للتذكير بأن إسرائيل دولة محتلة وغاشمة ولا إنسانية، وهذا ليس محل نزاعٍ، وأصرّ البعض على ترك الحقائق تعاطفاً مع الدماء الزكية التي أريقت وهو تعاطفٌ إنساني نبيلٌ ومستحقٌ، ولكنه لا يعني ترك الحقائق وإلغاءها، وأما الانسياق خلف أوهام الآيديولوجيا فهو سوقٌ لا مجال للعقل فيها وإن كانت سوقاً رائجة.

«القابلية للخديعة» ليست حكراً على «العوام» أو «الجماهير» أو «مشاهير» السوشيال ميديا، بل تخضع لها بعض النخب، يدفعها لها «التفكير الرغبوي» أو فكرة «التطهر السياسي»، فضلاً عمّن يروجون لتلك الخديعة لانخراطهم في صناعتها وانحيازهم لمحورها السياسي ضمن تيارات فكرية أو أحزابٍ سياسية ينتمون لها.

لماذا سعى الحرس الثوري الإيراني جهده، وسعت بعض الفصائل الفلسطينية معه لنفي ذلك التصريح؟ الجواب أنه يكشف جزءاً مهماً من مشهدٍ ساخنٍ لم يحن أوان الكشف عنه بعد، ولأن هناك من تاهوا في التحليلات السياسية ورصد الأبعاد الاستراتيجية وادعوا نظراً ثاقباً ودقة متناهية، ثم اتضح أنهم مجرد ضحايا للقابلية للخديعة التي جعلتهم مروجين لدعاية «محور الممانعة» وتسويقها لا أقل ولا أكثر.

صناعة الدجل العربي قديمة، وسبق شرحها في هذه المساحة، ولكنها كما تطوّرت بتطور التاريخ فقد تطوّر معها زمن انكشافها وأخذ في القصر، ففي الخمسينيات والستينيات كانت «الخديعة» تحتاج لعقدين من الزمن لفضحها وكشفها، ودون حرقٍ للمراحل، إلا أنه في فترة ما كان يعرف بـ«الربيع العربي» قصرت مدة الانفضاح إلى سنتين، وأما في هذه الأحداث فوصلت المدة إلى شهرين فقط، ومع أن استمرار الصناعة سيئ فإن قصر مدة انكشافها شيءٌ جيد.

ضمن عناصر «القابلية للخديعة» عنصر الميل النفسي لتصديق الكذب ومسامحة الكاذب بعد انكشافه، فقبل شهرين تبرأت بعض الدول والمحاور الإقليمية من أي علاقة تربطها بأحداث غزة، وصدقها بعض السذج، وروَّجت لذلك بعض النخب، ثم اتضحت الصورة وانكشف المغطّى، وسيلجأ البعض مستقبلاً لتبرير قابليته للخديعة بينما سيكتفي البعض بطي صفحة وبدء أخرى.

«التشيع السياسي» مصطلح علمي يرصد ظاهرة بدأت في الانتشار والتفشي بعد نجاح «الثورة الإسلامية في إيران»، وتبنيها لمبدأ «تصدير الثورة» وقد انخرط في «التشيع السياسي» هذا، عدد من التيارات والرموز من مثل «جماعة الإخوان المسلمين» وبعض فروعها في العراق وفلسطين وغيرهما و«جماعة السرورية» وتبريرات «سفر النحو» لسياسات إيران و«تنظيم القاعدة»، والتحالف القوي الذي بناه مع إيران، ولكلٍ من هؤلاء تبريراته الدينية والسياسية، وأحداث غزة المؤسفة تكشف عن جزء من نتائج هذا «التشيع السياسي».

«التشيع السياسي» لا علاقة له بالمذهب الشيعي الكريم، بل علاقته بمشروعٍ سياسي يستخدم الطائفية والمذهبية سلاحاً في صراعات السياسة وحروبها، وتنخرط بعض الفصائل الفلسطينية في هذا «التشيع السياسي» بشكل واضحٍ، وأهمها وأكبرها فصيلان معروفان، ولئن لم يطرح أحد فكرة «تهويد الفلسطينيين» على الإطلاق لأسبابٍ دينية معروفة، فإن «تشييع الفلسطينيين» سياسيا مسألة ملحة يجب أن تثير القلق لدى الشعب الفلسطيني وصانع قراره.

انتماء بعض الفصائل الفلسطينية لمحورٍ سياسي إقليمي مسألة سياسية مهمة ولها تبعاتها، ووضع الأحداث في سياقها السياسي بعقلانية وواقعية يوضح المشهد، وسعي بعض الفصائل اليوم لضرب «السلطة الفلسطينية» ولضرب «منظمة التحرير» الفلسطينية، يأتي ضمن مخطط سياسي إقليمي متكامل، نجح في بسط نفوذه على بعض الدول العربية، وهو يسعى لفعل الأمر ذاته تجاه فلسطين «القضية» و«الدولة» و«الشعب» وهذه مسألة بالغة الخطورة، واستهداف الأردن سياسياً وميليشياوياً ومحاولات اختراقه المتكررة تصب في هذا السياق.

جماعة «الإخوان المسلمين» في العراق ليست شيعية، ولكنها كادت تنصّب مرشداً عاماً شيعياً فيما مضى، وهي منخرطة في المحور الإيراني اليوم، و«الزيدية» في اليمن ليسوا شيعة اثني عشرية، ولكنهم منخرطون اليوم في المحور الإيراني وفي «التشيع السياسي»، وهذه مجرد أمثلة تمنح المراقب قدرة على قراءة مشهدٍ يتطور منذ سنواتٍ، ما يمكّن من رؤيته بشكل أوضح وقراءة اتجاهاته المستقبلية.

أخيراً، فإن «القابلية للخديعة» تكون بحكم التاريخ والظروف والمعطيات حيناً، وتكون اختياراً أحياناً أخرى، وفي منطقة معجونة بالدين والطائفية والمذهبية فإن استبعادها في القراءة السياسية لا ينم عن وعي ثاقبٍ.

الشرق الأوسط

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