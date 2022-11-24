الحظ يبتسم للقضية في شرم الشيخ

والسبب يعرفه الذين تابعوا بعضاً من جلسات قمة شرم، قبل أن يصلوا إلى بيان الختام، لأن جلسة من بين الجلسات شهدت إطلاق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، النسخة الثانية من أكبر مبادرة من نوعها، وفي طموحها، وفي حجمها معاً.

كانت المبادرة في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر، وكانت تحمل شعار «الشرق الأوسط الأخضر» وكان طموحها يصل إلى زراعة 50 مليار شجرة، وكانت ترصد لذلك ميزانية تصل إلى مليارين ونصف المليار دولار، وكانت وهي تنطلق تختار المكان المناسب والزمان الملائم، وكانت تعرف أن حظ المنطقة التي تنطلق في سمائها، قد جعلها تقع بين صحراء الربع الخالي في جنوب شرقي الجزيرة العربية، وبين الصحراء الكبرى في شمال غربي القارة السمراء.

ولأن صاحب المبادرة يعي هذا البُعد الجغرافي في الموضوع، فلقد اختار لمبادرته زمانها ومكانها، وقرر أن يعمل من أجل قضيته بدلاً من أن يتوقف عند حدود الكلام.

وقد كان في مقدور مصر التي استضافت القمة، وسعت إلى إنجاحها على مدى السنة، من قمة غلاسكو إلى قمة شرم، أن تضع كل همها في ملف التنظيم في حد ذاته، وأن تضمن نجاحه بما يحقق رضا المشاركين والحاضرين، وأن تدع مسألة الحصيلة للعالم الذي جاء وحضر، لأن حصيلة قمة كهذه ليست مسؤولية الدولة المضيفة وحدها، بقدر ما هي مسؤولية مشتركة بين الدول الحاضرة.

كان في مقدور القاهرة أن تركز في هذا الاتجاه، ولم يكن أحد سوف يلومها، ولكنها فضلت أن تمارس مسؤوليتها على المستويين: مستوى التنظيم الذي يقع كله في يدها بطبيعة الحال، ثم مستوى الحصيلة العملية التي يتساوى نصيبها فيها مع نصيب كل دولة مشاركة.

وعندما تمسكت بمسؤوليتها، خرج البيان يزف إلى الناس بشرى خروج «صندوق الخسائر والأضرار» إلى النور، بعد أن كان حلماً تطلعت إليه قمة غلاسكو في حينها، ثم لم تفلح في الإمساك به في يديها، وعاش حائراً طول السنة بين القمتين.

وكانت قمة الأرض قد انعقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل، وكان ذلك في عام 1992، وكان مثل هذا الصندوق نوعاً من الأمل الذي داعب خيال الحاضرين فيها، لولا أنها انعقدت ثم انفضت وبقي الصندوق في منطقة الحلم لم يغادرها.

ومن بعدها تتالت قمم المناخ بدءاً من القمة الأولى في برلين 1995، إلى أن شهدت غلاسكو القمة 26 في 2021، وعلى مداها كلها راح الصندوق يتنقل كفكرة من قمة إلى قمة، ولكنه لم ينتقل أبداً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة العمل بها على الأرض ومن أجل الأرض.

فلما جاءت القمة (كوب27) في شرم هذه السنة، ابتسم لها الحظ للمرة الأولى، وصادفت عزيمة من القاهرة، ومن عواصم أخرى طبعاً شاركت قاهرة المعز عزيمتها، فانتقلت الفكرة من مربع إلى مربع، ومنحها حُسن الحظ جناحين تحلق بهما في السماء.

ولم يملك أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلا أن يصف الصندوق بعد خروجه إلى النور بأنه: خطوة مهمة في اتجاه العدالة.

وما يقصده أن الصندوق سوف يجعل الذين يلوثون البيئة، يشاركون في رفع تداعيات هذا التلوث، وسوف يجعل الدول الأكثر تسبباً في تلويث البيئة، وبالتالي في تغيرات المناخ، تمد يدها لتساهم في إنقاذ الدول التي لا تتسبب في شيء له قيمة، وتتحمل عواقب ما لم تتسبب فيه.

ولا توجد دولة ينطبق عليها هذا المعنى أكثر من باكستان، التي تقع في القلب من آسيا، والتي لا تمتلك من الصناعات على أرضها ما يرشحها لأن تكون صاحبة نصيب أكبر في تلويث البيئة، ومع ذلك، فإنها دفعت ثمن تغيرات المناخ في هذه السنة كما لم تدفعه دولة غيرها، وهي مرشحة لأن تدفع أكثر في المستقبل.