«نيو ستارت»... شريك مناسب وخيوط حمراء



بموجب المعاهدة، تلتزم كل من موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد على 1550 رأساً نووياً استراتيجياً، و700 صاروخ بعيد المدى وقاذفات قنابل.

والمعروف أنه يمكن لكل جانب إجراء نحو 18 عملية تفتيش كل عام لمواقع الأسلحة النووية الاستراتيجية؛ للتأكد من التزام الطرف الآخر بحدود المعاهدة.

يصبح من قبيل التفاؤل المفرط الاعتقاد بأن موسكو التي ترى تربص «الناتو» برأس حربتها الأميركية على أبوابها، ستقبل بالمضي قدماً في إجراءات توطين وتوطيد الثقة من جديد، وهي التي تستشعر الغدر في كل لحظة.

أما واشنطن، فتتهيأ ومعها تخومها الأوروبية، لأبعد الاحتمالات، والتي قد يجد القيصر نفسه عند لحظة بعينها محاصراً، بل وخالي الوفاض إلا من أسلحة القارعة، وليكن بعدها ما يكون من أمر المعبد الشمشوني الكوني.

لا تبدو العلاقات الروسية - الأميركية، مسمومة فحسب، على حد تعبير زاخاروفا، بل تعاني من «انفصال عميق»، والتعليق لنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الذي أشار إلى أن قرار تأجيل اجتماع لجنة معاهدة «ستارت» تم اتخاذه على المستوى السياسي.

صباح الأربعاء الماضي، كشفت روسيا عن مكنونات صدرها، من خلال ما قاله ريابكوف نفسه، الذي اعتبر أنه لا مانع لديهم من حيث المبدأ بشأن اللقاء... لكن ذلك لا يتم إلا حال توافر شرطين:

الأول: وجود شريك مناسب على الجانب الآخر.

الآخر: عدم تجاوز الخطوط الحمراء الروسية الموصولة بالأمن القومي.

من غير تفكير عميق، أو تدقيق متأنٍ، يمكن للمرء القطع بأن الشرطين لا يتحققان في الحالة الأميركية بشكل عام، وفي هذه الآونة تحديداً، تبدو واشنطن أبعد ما يكون شكلاً وموضوعاً عن ساحة «الاستقرار الاستراتيجي»، كأرضية للحوار.