استقبال العام الجديد.. وهل يمكن التوقع؟

هي عادةٌ لدى قُدامى الكُتاّب أن يحاولوا التوقع للعام الجديد، في ضوء أحداث العام الفائت بالغة الكثرة وبالغة التداعيات.

أهمُّ أحداث العام 2022، بلا شكّ، الحرب الروسية في أوكرانيا. وهي حربٌ ما توقع كثيرون أن تحدث، كما لم يتوقع كثيرون مجرى الأحداث ومفاجآتها. في أول شهرين من الحرب توقّع كثير من الخبراء انتصاراً سريعاً لروسيا التي وصلت قواتُها إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف.

لقد تذكر الجميع كيف انتصرت روسيا عام 2014 وضمت شبه جزيرة القرم. لكن بفضل صمود القيادة الأوكرانية ووحدة الشعب من خلف الجيش، اضطرت روسيا للتراجع وتحديد أهداف الحرب («العملية الخاصة») بالاستيلاء على منطقتي دومباس. لكنْ حتى هذا الهدف لم يتحقق بالكامل. فهناك نواحٍ من دومباس ما أمكن لروسيا احتلالها، وهناك مدن وبلدات عبر نهر دنيبر استطاع الجيشُ الأوكراني استعادتَها. ولذا قامت روسيا بثلاثة إجراءات: شن هجمات صاعقة في سائر أنحاء أوكرانيا مستهدفةً البنى التحتية بالطائرات المقاتلة والمسيرات المتطورة.

والإجراء الثاني: استدعاء مئات الآلاف من الاحتياطي للخدمة الفورية. والإجراء الثالث: توسيع نطاق الحرب بحيث تجري على ثلاث جبهات من بينها جهة بيلاروسيا. وحتى الآن استمرت الولايات المتحدة ومعها الأوروبيون في إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات اللوجستية والإنسانية. لكن ما هو المنتظر في هذا الشتاء وما بعده؟ المنتظر مَهول ومأساوي على أوكرانيا وروسيا، وعلى بقية العالم أيضاً لجهات عديدة: الطاقة والغذاء والانقلابات الاستراتيجية.

وأسوأ ما في الأمر أنه ليست هناك حتى الآن مبادرات يمكن ذكرها لإحلال السلام!

أما الظاهرة الثانية في أحداث عام 2022، والتي ستكون لها عواقب في عام 2023، فلها علاقة بالحدث الروسي الأوكراني، وإن لم تكن ناجمةً عنه، وأعني بها الانقسام بين الولايات المتحدة والصين.