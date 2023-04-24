السودان.. الحرب والأوبئة

الحروب الأهلية مفنية للدول والحكومات والمؤسسات، ومهلكة للشعوب والسكان فرادى وجماعات، وهي مع تدميرها للقوات العسكرية المشاركة فيها من كل طرفٍ وتدميرها للجيوش والقوات، تقضي على ميزانيات الدول وكل الخدمات الضرورية المُلحة، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. على المدى القصير، فإن الحرب الأهلية التي بدأت تتشكل بوادرها في السودان المرزأ بها طويلاً ستأكل الأخضر واليابس في بلدٍ منهكٍ أصلاً من الحكم الأصولي الطويل، ومن التقسيم ودعوات الانفصال والبنية التحتية السيئة والخدمات الأساسية، التي لا ترضي الشعب، ولا تقضي على معاناته، ومن أهمها الخدمات الصحية التي لا غنى للبشر عنها.

تتناقل وسائل الأنباء خروج عدد من المستشفيات الكبرى عن الخدمة عجزاً منها عن استقبال الأعداد الكبيرة من المصابين جرّاء الاقتتال الدامي والقذائف والصواريخ التي لا تفرق بين العسكريين والمدنيين، فضلاً عن الخدمات الصحية ظلت تعاني طويلاً في السودان، وكان كثير من السودانيين في بعض الأمراض يسعون جهدهم للحصول على العلاج في دول الجوار العربي، وهو ما سيزيد سوءاً فيما لو طال أمد هذه الحرب الأهلية.

هذا على المدى القصير. أما على المدى الطويل، فإن الحروب الأهلية لا تأتي بخيرٍ مطلقاً، وحين يتعب الفرقاء ويضطرون للهدوء والتفاهم، فإما أن يؤدي ذلك للتقسيم والانفصال، وإما أن يخضع طرفٌ لآخر بشكل أو بآخر، وهذا أمرٌ ما زال بعيد المنال، ومن المظاهر الجلية لذلك هو انعدام الاهتمام بالخدمات الصحية واختلال قدرة المستشفيات على استيعاب الناس، بسبب الانتكاسات التي لا تترك مجالاً لترتيب الأولويات والعناية بكل الحالات والقيام بكل الاحتياجات.