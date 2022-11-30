عالم الفوضى التي لا حدود لها

استطاع النظام في إيران استغلال الفوضى العالميّة محاولا توظيفها في مصلحته. هل يتمكن من ذلك أم لا، خصوصا بعد انكشاف عمق العلاقة التي تربطه بفلاديمير بوتين؟ ليست هذه الفوضى العالميّة وليدة البارحة، لكنّ الواضح أن عناوين صينية وروسية وأوروبية وإيرانيّة ستشغل العالم في المرحلة المقبلة.

◘ لا يمكن الجزم بأن إيران ستكون قادرة على تجاوز أزمتها الداخليّة بسهولة على الرغم من المواقف الأميركيّة والأوروبية المتذبذبة من الثورة الشعبية التي تشهدها "الجمهوريّة الإسلاميّة"

الأكيد أن كلّ عنوان من هذه العناوين سيؤثّر على المنطقة، لكنّ العنوان الأبرز سيظلّ العنوان الإيراني لأسباب عدّة من بينها إصرار طهران على المضي في مشروعها التوسّعي. سيعيق التوجه الإيراني الواقع المتمثّل في أنّ “الجمهوريّة الإسلاميّة” التي أسسها آية الله الخميني في العام 1979 تعيش ثورة شعبيّة حقيقيّة لا يمكن الاستهانة بها. يعود ذلك إلى أنّ الشعوب الإيرانيّة كلّها باتت مستاءة من النظام ولم تعد تخفي رفضها له ولكلّ الشعارات التي يحتمي بها، بما في ذلك فرض الحجاب على المرأة. لم يعد الأمر مقتصرا على الأكراد والبلوش والعرب. هناك رغبة أكيدة في حصول التغيير لدى الأذريين الذين يشكلون ثلث سكان إيران والذين يحتلون مواقع أساسيّة في السلطة والمرافق الاقتصادية. من بين الأذريين، هناك “المرشد” علي خامنئي الذي لم يعد قادرا على التحكّم في المنطقة التي جاء منها وحتّى في سلوك أفراد من عائلته.

يؤكّد ذلك، أنّه بعد شهرين على وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق ظهرت فريدة مراد خاني، ابنة شقيقة علي خامنئي ودعت الحكومات الأجنبية إلى قطع كل علاقاتها بطهران. حظي مقطع فيديو لفريدة، وهي مهندسة كان والدها شخصية بارزة في المعارضة وتزوج شقيقة خامنئي، بانتشار واسع على الإنترنت.

قالت فريدة في الفيديو “أيتها الشعوب الحرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم بأن تتوقف عن دعم هذا النظام الدموي قاتل الأطفال… هذا النظام ليس وفياً لأي من مبادئه الدينية، ولا يعرف أي قواعد سوى القوة والتشبث بالسلطة”.

كذلك، قالت فريدة “حان الوقت الآن لكل الدول الحرة والديمقراطية كي تستدعي ممثليها من إيران كبادرة رمزية، وأن تطرد ممثلي هذا النظام الوحشي من أراضيها”.

استفادت “الجمهوريّة الإسلاميّة” في السنوات الماضية من أخطاء أميركيّة أوّلا. في طليعة هذه الأخطاء الحرب التي شنتها إدارة جورج بوش الابن على العراق. غيرت أميركا كلّ التوازنات الإقليمية عندما سلمت العراق على صحن من فضّة إلى إيران. كانت السيطرة الإيرانيّة على العراق، وهي سيطرة تجددت مع تشكيل حكومة عراقيّة جديدة برئاسة محمّد شياع السوداني، مؤشرا على وجود نوع من التواطؤ الأميركي مع “الجمهوريّة الإسلاميّة” على الرغم من عجز واشنطن عن التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إعادة الحياة إلى الاتفاق النووي الموقع صيف العام 2015.