شكري مصطفى الألماني
تستطيع أن تضع شكري مصطفى، قائد جماعة «التكفير والهجرة» الشهيرة، في مكان هاينريخ الثالث عشر، قائد جماعة «مواطني الرايخ» في ألمانيا، فلا تشعر بأي اختلاف بين الحالتين.
المعلومات عن الجماعة الألمانية تقول إن الأمن هناك كان يراقبها منذ فترة، وإن حملة أمنية انطلقت في 11 ولاية من بين 16 ولاية، هي كل ولايات البلد، فقبضت على 25 شخصًا ينتمون إلى هذه الجماعة المتطرفة، وإن المطاردات لا تزال مستمرة، وإن من بين الذين تم ضبطهم سياسيين، وضباطًا سابقين، وجنودًا في احتياط الجيش، وامرأة كانت تعمل قاضية، وكانت عضوًا في حزب «البديل من أجل ألمانيا».. ومن اسم الحزب تستطيع أن تتعرف على توجهاته وتوجهات الذين ينتسبون إليه.
الجماعة كانت تخطط لمهاجمة البرلمان الألماني، الشهير بالبوندستاج، وتنصيب حكومة موالية لها، وهي تتبنى أفكارًا لا تكاد تختلف في شيء عما كانت تتبناه جماعة مصطفى في السبعينيات! ومن الواضح أن تطرفها يتمدد في أوروبا، ولا يتوقف عند حدود ألمانيا، ودليل ذلك أن الألمان قبضوا على عدد من أعضائها في النمسا، وعلى عدد آخر في إيطاليا، بتنسيق مسبق مع سلطات البلدين!
من الأفكار التي تؤمن بها الجماعة أنها لا تعترف بالدولة الألمانية، ولا بأي مؤسسة من مؤسساتها، وتمتنع عن الانصياع لأوامر الشرطة، وترفض دفع الضرائب، ويرفض أفرادها جوازات السفر الألمانية، ويحملون بطاقات هوية خاصة بهم، وتحمل البطاقات عبارة تقول: جماعة الرايخ!
ولا يزال مسمى «الرايخ الألماني» مشهورًا بين الألمان، ولا يزال يحمل معنى خاصًّا لديهم، ولا يزال يكتسب المزيد من الأنصار بينهم في كل يوم، وهو يشير إلى ألمانيا الأوسع، التي كان هتلر يؤمن بها ويعمل على التأسيس لها.. وحسب هذا المسمى، فإن حدود ألمانيا لا تتوقف عند جغرافيتها التي نعرفها هذه الأيام، وإنما تضم معها أجزاء واسعة من أوروبا.
وكانت جماعة شكري مصطفى قد اختطفت الشيخ محمد حسين الذهبي، وزير الأوقاف، ثم قتلته بعد مساومة عليه مع الحكومة وقتها.. أما جماعة «مواطني الرايخ» فكانت تخطط لخطف وزير الصحة الألماني.
وجوه الشبه كبيرة بين الجماعتين، ولا فروق كبيرة بين ما كان شكري مصطفى يعتقده من أفكار في سبعينيات القرن العشرين، وبين الأفكار التي يعتقدها هاينريخ الثالث عشر في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
وهذا كله يقول لنا إن التطرف ملة واحدة!
المصري اليوم