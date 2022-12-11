شكري مصطفى الألماني

تستطيع أن تضع شكري مصطفى، قائد جماعة «التكفير والهجرة» الشهيرة، في مكان هاينريخ الثالث عشر، قائد جماعة «مواطني الرايخ» في ألمانيا، فلا تشعر بأي اختلاف بين الحالتين.

المعلومات عن الجماعة الألمانية تقول إن الأمن هناك كان يراقبها منذ فترة، وإن حملة أمنية انطلقت في 11 ولاية من بين 16 ولاية، هي كل ولايات البلد، فقبضت على 25 شخصًا ينتمون إلى هذه الجماعة المتطرفة، وإن المطاردات لا تزال مستمرة، وإن من بين الذين تم ضبطهم سياسيين، وضباطًا سابقين، وجنودًا في احتياط الجيش، وامرأة كانت تعمل قاضية، وكانت عضوًا في حزب «البديل من أجل ألمانيا».. ومن اسم الحزب تستطيع أن تتعرف على توجهاته وتوجهات الذين ينتسبون إليه.

الجماعة كانت تخطط لمهاجمة البرلمان الألماني، الشهير بالبوندستاج، وتنصيب حكومة موالية لها، وهي تتبنى أفكارًا لا تكاد تختلف في شيء عما كانت تتبناه جماعة مصطفى في السبعينيات! ومن الواضح أن تطرفها يتمدد في أوروبا، ولا يتوقف عند حدود ألمانيا، ودليل ذلك أن الألمان قبضوا على عدد من أعضائها في النمسا، وعلى عدد آخر في إيطاليا، بتنسيق مسبق مع سلطات البلدين!