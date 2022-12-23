أوكرانيا.. وصفة للاسترضاء

كتب كيسنجر قائلاً في مقالة نشرتها إحدى المجلات الأميركية الأسبوع الماضي:

«الوقت يقترب من البناء على التغييرات الاستراتيجية التي تحققت بالفعل، وإدماجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام عن طريق التفاوض. ومن شأن عملية السلام أن تربط أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي، بصرف النظر عن طريقة الإعراب عن ذلك. إذ إن بديل (الحياد) لم يعد ذا مغزى».

تعكس الفقرة المقتبسة السابقة أن كيسنجر متردد، أو ربما متحفظ للغاية، في الإعراب صراحة بأن ما يطلبه حقاً هو استرضاء روسيا.

ويقول «الوقت يقترب»، لكنه لا يقول بأي سرعة، أو إذا كان يقترب، فلمَ لا ننتظر حتى يحين فعلاً. وهو يتحدث عن «تغييرات استراتيجية تحققت بالفعل»، لكنه لا يفند التغييرات ومن الذي تمكن من تحقيقها. وهل يعتبر ضمَّ شبه جزيرة القرم، وانتشار القوات الروسية في نحو 20 في المائة من الأراضي الأوكرانية، «إنجازاً»؟

ويزعم قطب الدبلوماسية الأميركية الكبير، أن الهذيان غير المفهوم، الذي ألقى به لتوه، كفيل على نحو ما بخلق بنية جديدة نحو تحقيق السلام عبر المفاوضات. لكنه في الجملة التالية اختصر معنى «السلام» إلى «عملية للسلام»، كتلك التي أطلقها في الشرق الأوسط قبل خمسين عاماً تقريباً، والتي من المفترض أن تستمر بسرعة بلا هدف.

ثم أظهر كيسنجر عجزه عن التفكير، أو على الأقل الإعراب بوضوح عن أفكاره بإضافته عبارة «ومن شأن عملية السلام أن تربط أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي، بصرف النظر عن طريقة الإعراب عن ذلك. إذ إن بديل (الحياد) لم يعد ذا مغزى».

إذا تمكن أي شخص من فهم مقصد الطبيب الجيد «كيسنجر»، فضلاً فليخبرني بذلك.

كان كيسنجر قد اقترح، في مايو (أيار) الماضي، وقفاً لإطلاق النار، تنسحب روسيا بموجبه إلى الخطوط الأمامية قبل اجتياح فبراير (شباط) الماضي، لكن شبه جزيرة القرم سوف تكون موضع «تفاوض».

ووصف الحرب بأنها «صراع إقليمي»، حيث أساء فهم طبيعتها، عن قصد أو عن غير قصد.

هذه الحرب لا تتعلق بالأرض.

لدى روسيا «أراضٍ» أكثر من أي دولة أخرى على كوكب الأرض. ويزعم البعض أن ضم شبه جزيرة القرم كان ضرورياً للحفاظ على الوجود البحري الروسي في بحر آزوف والبحر الأسود. وهذا الزعم أيضاً من الممكن رفضه باعتباره ذريعة. فقد منحت أوكرانيا للبحرية الروسية عقد إيجار لمدة 40 عاماً لمواصلة وجودها في شبه جزيرة القرم التي يحميها 20 ألف جندي روسي. وبُغية تقديم المزيد من الضمانات لبوتين، وافقت أوكرانيا كذلك على إمكانية تجديد اتفاق الإيجار في نهاية فترته الحالية.

لعل كيسنجر يرتكب خطأً آخر في التحليل من خلال ربط هوية روسيا ببوتين.

حتى إن ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان ذات يوم صديقاً حميماً لبوتين وأحد أفراد النخبة الروسية بالغة الثراء، قد أشار في سيرته الذاتية الجديدة إلى أنه لا ينبغي لنا النظر إلى روسيا باعتبارها كياناً واحداً حينما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية.

ويقترح أنه في المساحة الشاسعة من الأرض بين أوروبا والمحيط الهادي، التي تضمُّ سيبيريا فيما بينها، توجد ثلاثة مواضع تحمل اسم «روسيا» جنباً إلى جنب. يتألف الموضع الأول من سان بطرسبرغ وموسكو وعدد قليل من المدن الكبرى، حيث تقترب مستويات المعيشة، والثقافة الاجتماعية السياسية، والتطلعات المشتركة من المعايير الأوروبية المتوسطة.