شعرة معاوية التي لا تنقطع

ومن بعده بقي هذا المبدأ صالحاً في كل زمان ومكان، ولا يزيده مرور الوقت إلا صلاحية، وإلا قدرة على الاستمرار من عصر إلى عصر. وربما يكون السبب أن معاوية الذي أرساه كان داهية من دواهي العرب، وكان يضع مبدأه الشهير على أساس من فهم للنفس البشرية، وكان يدرك أن السياسة باعتبارها فناً من فنون القيادة في حياة الشعوب، إنما تستند إلى فعل «ساس»، ثم على فعل «يسوس»، وأن هذا الفعل في حالتيه يدعو إلى وجود هذه الشعرة في كل الحالات؛ لأن البديل هو الانقطاع بكل ما يأتي وراءه من تداعيات.

وتشعر وأنت تتابع حلقات الحرب الروسية على أوكرانيا، أن مبدأ معاوية هو المبدأ الحاكم في العلاقة بين الطرفين. والطرفان هما روسيا من ناحية، ثم الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها من الناحية الثانية، وليس الروس في مواجهة الأوكرانيين وحدهم.

ولا أدل على ذلك من أن هذه الحرب التي تدخل عامها الأول في الرابع والعشرين من هذا الشهر، لا تزال على مدى سنة كاملة تدور رحاها في أربع مناطق شرق أوكرانيا. وكان الظن عند بدء الحرب التي لا تزال روسيا تسميها عملية عسكرية، أن الجيش الروسي سوف ينهي الأمر في ساعات، وأنه سوف يجتاح الأراضي الأوكرانية بسهولة، وبغير أن تدوم الحرب أسابيع وشهور.

ولكن السنة الأولى تكاد تنقضي، بينما القوات الروسية لا تتقدم إلا لتتأخر، ولا تستولي على أرض في المناطق الأربع، إلا لتفقدها وتنسحب منها بعد بقليل.

ولا سبب في هذا سوى أن الجيش الأوكراني واجهة أمامنا في الحرب، أكثر منه جيشاً يواجه الجيش الروسي بمفرده، وهو واجهة لأن واشنطن تقف وراءه بالعتاد والسلاح، ومعها بروكسل؛ حيث مقر الاتحاد الأوروبي، ومعهما حلفاء العاصمتين على امتداد الكوكب، وترى موسكو ذلك وتعاينه في كل اللحظات، ولأنها تراه وتعاينه فهي تحرص على أن تكون شعرة معاوية ممدودة على الرغم من ذلك، وألا تنقطع.

وعندما طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرته للسلام، طرحها عن وعي بهذه الحقائق على الأرض، وكان وعيه واضحاً في حديثه يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع محطة «روسيا 1» عن أنه يطرح المبادرة رغبة منه في التفاوض مع «كل أطراف الصراع الأوكراني». وكان معنى ذلك أنه يعرف أنه يخوض حرباً مع أطراف لا مع طرف، وأن الطرف المباشر الذي أمامه ليس هو وحده الذي يحاربه.

وفي الغالب لم يكن يطرح مبادرته إلا عن رغبة خفية لديه، في أن تبقى شعرة معاوية ممدودة بينه وبين الأطراف التي تحاربه، فلا تنقطع، وكان السبب ولا يزال أنه أدرى الناس بعواقب انقطاعها.