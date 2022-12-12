عزف على لحن صيني

تبدو زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الرياض، في 7 من هذا الشهر، وكأنها رد على زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين إلى جدة في 16 يوليو!

وقتها، عقد بادين قمة أمريكية سعودية، ومعها قمة أمريكية عربية، وعندما جاء الرئيس الصيني فإنه عقد ثلاث قمم، بدءًا بالقمة الصينية السعودية، ومرورًا بالقمة الصينية الخليجية، وانتهاءً بالقمة الصينية العربية!

في شهر يوليو، كان الرئيس الأمريكي قد جاء وهو يقول إن بلاده قررت العودة إلى المنطقة، وإنها تصحح بعودتها خطأً كانت قد ارتكبته عندما انشغلت بجنوب شرق آسيا عن المنطقة، وإن واشنطن لن تترك الشرق الأوسط للروس ولا للصينيين.

ولكن لأن الصينيين أكثر حكمة، فالرئيس جين بينج بدا أكثر تحفظًا في الحديث عن زيارته، ولم يشأ أن يضعها في مقارنة مع الزيارة الأمريكية، وقد ظهر تحفظه السياسي واضحًا وهو يصف القمم الثلاث بأنها: أكبر وأهم نشاط دبلوماسي لبلاده مع العرب!