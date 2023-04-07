العدو أكثر جرأة وإسرائيل أكثر صرامة والخطورة كبيرة جدا

وفي ضوء التغييرات الدراماتيكية، يظهر أعداء إسرائيل شجاعة متزايدة في محاولة لاختبار ما إذا كانت المرونة واليقظة والردع لا تزال كما هي، وما إذا كان من الممكن تحديد خطوط حمراء جديدة في التعامل معها.

أظهر حزب الله ذلك بشكل جيد في الهجوم الذي نُفِّذ بالقرب من مفترق مجيدو قبل بضعة أسابيع، والإيرانيون بإطلاق الطائرات بدون طيار إلى الجليل، من خلال الإسراع بنقل الجيش الإسرائيلي إلى سوريا والهجوم الذي كان من المقرر تنفيذه في اليونان.

حماس هي أسرع وأدق في فك شيفرة الفخ الذي تكذب فيه إسرائيل وتسعى لاستغلاله لصالحها. وتدرك الحركة أنه في ظل الانقسام الداخلي، لا رغبة لدى إسرائيل ولا القدرة على شن حملة واسعة في قطاع غزة، مما يسمح بضربها من خلال الترويج لهجمات عنف وتحريض هائج في الضفة الغربية والقدس، وإطلاق الصواريخ وتجدد انتهاكات النظام العام على حدود غزة وإطلاق الصواريخ من لبنان، دون خوف من أن يحد ذلك من اللفتات المدنية السابقة في العامين الماضيين.

قبل نصف قرن مضى، كان الخلاف الداخلي مثل الخلاف الحالي، ما دفع أعداء إسرائيل منذ فترة طويلة على شن هجوم مفاجئ على غرار حرب يوم الغفران. لكنهم اليوم لا يملكون القوة العسكرية لمصر وسوريا في عام 1973، والأهم من ذلك، أنهم يعتمدون على ساحات داخلية هشة للغاية؛ توتر شديد بين الجمهور والنظام الإسلامي في إيران رافقه حمام دم في العام الماضي. والخلل المزمن للدولة اللبنانية، والمحنة المستمرة في قطاع غزة الذي يعتمد وجوده بشكل مطلق على إسرائيل.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن تزداد جرأة هذه الأطراف، على سبيل المثال في الترويج لهجمات واغتيالات لمسؤولين إسرائيليين وإلحاق الضرر بالبنى التحتية الوطنية. وقد قوبلت مثل هذه الإجراءات برد فعل حاد من إسرائيل اليوم، كما يتجلى في الأضرار التي لحقت بالأصول الإيرانية على الجبهة الشمالية. وقد يزداد رد الفعل هذا في ظل طموح إسرائيل لإثبات عدم تأثر قدراتها العسكرية وتصميمها وردعها بالأزمة الداخلية.