العدو أكثر جرأة وإسرائيل أكثر صرامة والخطورة كبيرة جدا
بالنسبة للعديد من أعداء إسرائيل، اصطفت نجوم الخريطة الاستراتيجية بشكل مثالي مؤخرًا؛ فهي تستند إلى صدع داخلي حاد، يرافقه تورط الجيش الإسرائيلي غير المسبوق في النزاعات الداخلية، وإلحاق ضرر شديد بصورته الدولية، وتوترات مع الإدارة الأمريكية، وتوقع إلحاق الضرر بالاقتصاد.
إن موقف واشنطن في الشرق الأوسط وصورتها في أعين حلفائها يتقوضان، و يُظهر العالم العربي السني يأسه من ضعف حلفائه الاستراتيجيين، ويضطر لدفع الغرامة والمصالحة مع خصومه اللدودين، إيران وسوريا. والعلاقات بين إسرائيل والمنطقة باتت مشحونة على خلفية التوترات في الساحة الفلسطينية بشكل عام وفي الحرم القدسي بشكل خاص، مع تلاشي الأمل في تقدم التطبيع.
وفي ضوء التغييرات الدراماتيكية، يظهر أعداء إسرائيل شجاعة متزايدة في محاولة لاختبار ما إذا كانت المرونة واليقظة والردع لا تزال كما هي، وما إذا كان من الممكن تحديد خطوط حمراء جديدة في التعامل معها.
أظهر حزب الله ذلك بشكل جيد في الهجوم الذي نُفِّذ بالقرب من مفترق مجيدو قبل بضعة أسابيع، والإيرانيون بإطلاق الطائرات بدون طيار إلى الجليل، من خلال الإسراع بنقل الجيش الإسرائيلي إلى سوريا والهجوم الذي كان من المقرر تنفيذه في اليونان.
حماس هي أسرع وأدق في فك شيفرة الفخ الذي تكذب فيه إسرائيل وتسعى لاستغلاله لصالحها. وتدرك الحركة أنه في ظل الانقسام الداخلي، لا رغبة لدى إسرائيل ولا القدرة على شن حملة واسعة في قطاع غزة، مما يسمح بضربها من خلال الترويج لهجمات عنف وتحريض هائج في الضفة الغربية والقدس، وإطلاق الصواريخ وتجدد انتهاكات النظام العام على حدود غزة وإطلاق الصواريخ من لبنان، دون خوف من أن يحد ذلك من اللفتات المدنية السابقة في العامين الماضيين.
قبل نصف قرن مضى، كان الخلاف الداخلي مثل الخلاف الحالي، ما دفع أعداء إسرائيل منذ فترة طويلة على شن هجوم مفاجئ على غرار حرب يوم الغفران. لكنهم اليوم لا يملكون القوة العسكرية لمصر وسوريا في عام 1973، والأهم من ذلك، أنهم يعتمدون على ساحات داخلية هشة للغاية؛ توتر شديد بين الجمهور والنظام الإسلامي في إيران رافقه حمام دم في العام الماضي. والخلل المزمن للدولة اللبنانية، والمحنة المستمرة في قطاع غزة الذي يعتمد وجوده بشكل مطلق على إسرائيل.
ومع ذلك، فمن المحتمل أن تزداد جرأة هذه الأطراف، على سبيل المثال في الترويج لهجمات واغتيالات لمسؤولين إسرائيليين وإلحاق الضرر بالبنى التحتية الوطنية. وقد قوبلت مثل هذه الإجراءات برد فعل حاد من إسرائيل اليوم، كما يتجلى في الأضرار التي لحقت بالأصول الإيرانية على الجبهة الشمالية. وقد يزداد رد الفعل هذا في ظل طموح إسرائيل لإثبات عدم تأثر قدراتها العسكرية وتصميمها وردعها بالأزمة الداخلية.
مثل هذا السيناريو هو وصفة لتصعيد سريع وواسع وليس بالضرورة مخططا مسبقًا، من النموذج الذي اختبرته إسرائيل بالفعل في الماضي، على سبيل المثال في عملية "تسوك إيتان- عامود السحاب" (2014)، وفي الانتفاضة الثانية وإلى حد ما في حرب 67. قد يؤدي هجوم حاد على إيران أو حزب الله أو حماس بسرعة إلى تبادل الضربات وتصعيد متعدد المجالات من شأنه أن ينعكس سلبًا على المجتمع العربي في إسرائيل.
في ضوء الديناميكيات الناشئة، تتآكل الأدوات التي كانت فعالة في الماضي لإسرائيل. نقل رسائل الردع له تأثير محدود في ضوء الحافز والتفاؤل الموجود في أعدائها. لا تزال الرافعة المدنية قادرة على الحفاظ على استقرار نسبي في الضفة الغربية، ومنع الجمهور من الانضمام إلى العنف، لكنها لن تمنع حماس من الترويج للعنف الوحشي والتحريض أو هجمات "الذئاب المنفردة".
ومن وجهة نظر عسكرية، فإن إسرائيل مستعدة أيضًا في ظل الظروف الحالية لتصعيد متعدد المجالات. تكمن الصعوبة في الإجماع الداخلي على أنه في الماضي كان سر قوتها وقد يتحول إلى شقوق متعددة في حملة سيعرفها الكثيرون على أنها "مغامرة" تنبع من سياسة غير مدروسة، في إعطاء الأسبقية الحماسة الأيديولوجية حول السياسة الواقعية (على سبيل المثال، الخطر الاستراتيجي الذي تجسده محاولات ذبح القرابين في الحرم القدسي)، أو حتى في محاولة لتحويل انتباه الجمهور عن الأزمة الداخلية.
من المحتمل أن يؤدي التصعيد متعدد المجالات إلى تعبئة واسعة النطاق أثناء القتال، لكن في اليوم التالي لانتهائه، من المرجح أن يتعمق الانقسام في البيت الداخلي، بطريقة قد تتجاوز ما حدث بعد حرب يوم الغفران أو حروب لبنان الأولى. وهذا اعتبار استراتيجي مهم يستحق أن يأخذ في الاعتبار من قبل صانعي السياسات، الذين لا يزالون في طور تنفيذ الإصلاح القانوني. ومن المحتمل أنهم سيحصدون في النهاية إنجازًا سياسيًا، لكنهم سيعانون من هزيمة قاسية - تتقاسمها إسرائيل بأكملها - على المستوى الوطني الواسع.
يديعوت أحرونوت