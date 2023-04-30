ثروتي اللولارية



أصابنا ما أصاب جميع اللبنانيين في ولاية سعادة الحاكم أو... الوالي. وعندما تدهورت حالتنا مثل حالة البلد سألت صديقاً مصرفياً، ما العمل؟ فقال: إن القاعدة القديمة لا تُخطئ، وخُلاصتها أنّ العقار هو الملاذ الأفضل. وزاد على ذلك أن الهرب الأسهل هو شراء الأسهم في شركة عقارية كبرى. ولم أتردّد. ثمّ بدأنا نسمع عن تسمية غريبة للدولار تُشبه أسماء التحبب والدلع، وهي «اللولار». ولم أشعر بفضول كافٍ لكي أعرف ما هو المسمّى الجديد، ولا عدتُ أتفقّدُ ثروتي العقارية، وقررتُ أن أضعها إلى جانب «اللبنانيات» الأخرى من عجائب وغرائب ومصائب. وقبل أيّام استدعاني المصرف من أجل تسوية حساباتي وحسابات العائلة، فقد نقص من أحدها عشرة دولارات لا بدّ من تسديدها.

وقالت لي السّيدة المسؤولة، من باب التعزية، إن حسابي في «اللولار» بلغ أرقاماً هائلة بسبب الإقبال على السهم العقاري، وأنني أصبحتُ مليونيراً ومن الطبقة التي تحلو سرقتها. وعندما قالت لي الرّقم، كاد يُغشى عليّ، لكنني تجالدتُ على البقاء صاحياً، وخرجتُ من عندها محمولاً على أجنحة النسور، لا يفصل بيني وبين إيلون ماسك سوى بضعة أرقام وفواصل لا أهمية لها. واتّصلتُ على الفور بزميل اقتصادي أسأله ما هي القيمة الحقيقية لثروتي «اللولارية»، فقال ما معناه إن مبلغ الـ 50 ألف دولار الذي اشتريتُ به الأسهم أصبح نحو الـ35 ألفاً. تماماً مثل التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي. ساعة تسبقُ ساعة، وساعة تتأخّرُ عن ساعة، وإذا النتيجة واحدة كما في كلّ شيء آخر: صفرٌ يُضاف إلى مجموعة الأصفار الأخرى.

انتشرت في بريطانيا في القرن السابع عشر طبقة من «الدراويش» عُرفت بالمرنّمين واسمها بالإنجليزية «Lollard»، أي بزيادة حرف الدال فقط على «اللولار» اللبناني، وبذلك أكون أنا واحداً من المرنّمين اللبنانيين للعقار والليرة وما حلّ بهما.

الشرق الأوسط