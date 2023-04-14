سن التقاعد.. بين الفرنسيين والعرب

في ظل الظروف الراهنة، ووجود تضخم كبير يلوح في أفق رأس المال المغامر؛ يقول صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي العالمي لن يتجاوز 3% في 5 أعوام، فيما يتحول مركز الثقل في صناعة الرقائق على حساب تايوان والصين، وترتفع حالات الإفلاس في ألمانيا بنسبة 24% جراء تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة..

يبدو أن المتظاهرين في فرنسا لا يعيشون معنا على هذا الكوكب، حيث تظاهر العديد من المحتجين ضد إصلاح نظام التقاعد، بعد أن أطلقت الحكومة مشروع قانون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو أمر لم يلقَ قبولاً من قطاعات واسعة في الشعب الفرنسي، فظهر في الشارع من يطالب بعدم تطبيق هذا المشروع.

قد يكون الشعب الفرنسي مدللاً أكثر مما يجب، ولعلهم لا يعلمون أن العديد من أفراد الشعوب العربية يجدون التقاعد في عمر الستين أمرًا مُريعًا، وهو أقرب إلى الإهانة، لأنهم فقط وصلوا لعمر الستين عاماً في حين أنهم يجدون أنفسهم قادرين على العمل بعد عمر الستين، ويعتقدون أن من الخطأ أن يكونوا بهذه الخبرة الطويلة فيما يتركوا أعمالهم ومكاتبهم فقط لأنهم أصبحوا في الستين!

هذا التناقض الغريب جداً، يجعلني أصدق ما قاله "الكرسون" العربي العامل في أحد مقاهي باريس من أن "على الشعب الفرنسي أن يفخر بما وصل إليه؛ من خلال تمكين الإدارة السياسية واهتمامها بشعبها بشكل ملتزم". لكن الشعب يرفض مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي وضعه وصاغه ماكرون وقدمه للبرلمان في مارس الماضي، وخرج الكثيرون في تظاهرات تطالب بإلغائه، ولم تفلح النقاشات الطويلة تحت قبة الجمعية الوطنية في تهدئة المحتجين.

لقد بات إصلاح نظام التقاعد؛ أهم مشروع للرئيس ماكرون في ولايته الرئاسية الثانية، على سكة التطبيق بعد إقراره في الـ20 من مارس الماضي، حيث اختارت الحكومة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت، ولم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه، وعاد المتظاهرون في تعبئة جديدة في 28 مارس وسط جو محموم ومتوتر.

ورغم كل شيء فإن رئيساً منتخباً بأغلبية مطلقة، له كامل الحق في السعي إلى تطبيق مشروع قانون عرضه على البرلمان والرأي العام بطريقة ديمقراطية، لذا فإن ما يحدث في فرنسا لا يمكن وصفه بأنه "أزمة ديمقراطية"، ومن وجهة نظري الشخصية، فإنه من الجيد رفع سن التقاعد.

وإذا كان الأمر غير مقبول لدى البعض في فرنسا، فسيكون من الجيد تطبيقه في العالم العربي، ذلك أن الآباء العاملين والموظفين؛ محاسبين وأطباء ومعلمين، كلهم بحاجة إلى الراتب الشهري دون أن ينقص منه فلسًا واحدًا. ويرى كثيرون أن سن الستين مازال متوسط العمر، وأن المرء في هذه السن لديه القدرة على العمل ونقل الخبرات العملية والفنية للجيل القادم.

أما الفرنسيون المعارضون لإصلاح نظام التقاعد، فيعلقون آمالهم على القرار المتوقع صدوره اليوم (14 أبريل) من المجلس الدستوري، بشأن دستورية مشروع القانون، إذ قد يقبله وقد يرفضه وقد يعدّله جزئياً.

الاتحاد