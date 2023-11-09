قصة شارحة لطبيعة المواجهة في غزة

المذكرات السياسية التي خرجت إلى النور في القاهرة عن فترة مفاوضات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، تظل تشترك في رواية قصص كثيرة عن تفاصيل المفاوضات، ولكن قصة بعينها من بين القصص تبدو وكأنها قاسم مشترك أعظم بين كثير من المذكرات المنشورة، وهي قصة يمكن أن تكون مفيدة لنا في فهم طبيعة المواجهة الحاصلة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس».

وإذا شئنا الدقة قلنا إن المواجهة هي بين الفلسطينيين في القطاع وبين الإسرائيليين، لأن «حماس» في النهاية مجرد فرع، ولكن أبناء القطاع في العموم هُم أصل للفرع، ويظل الأصل يضمهم مع كل فلسطيني آخر يعيش في أي مكان.

القصة كان لها طرفان أحدهما الرئيس السادات، والآخر الدبلوماسيون الذين رافقوه في جولات المفاوضات في الولايات المتحدة الأميركية. ولكنّ الدبلوماسيين المشاركين في المفاوضات كانوا طرفاً غير مباشر في القصة، لأن نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، كان هو الطرف المباشر مع السادات فيها.

كان الدبلوماسيون المشاركون يتهامسون فيما بينهم أن المفاوضات إذا انتهت على ما كان يجري أمامهم، فسوف تؤدي إلى سيادة منقوصة لمصر على سيناء حين تعود إلى الوطن الأم، ولكنهم لم يكونوا يعرفون كيف يمكن أن يصل هذا المعنى لديهم إلى السادات.

كان بعضهم يجد حرجاً في مواجهته بما يتهامسون به إذا خلوا إلى أنفسهم، وكان البعض الآخر يخشى من عواقب مواجهة من هذا النوع مع الرئيس، وكان البعض الثالث يبحث عن طريقة يصارح بها السادات بما تتهامس به المجموعة، ولم يكونوا في النهاية يصلون إلى طريقة تكون محل إجماع وتوافق فيما بينهم.

وفي مرة قال نبيل العربي، العضو في وفد التفاوض وقتها، إنه سيقوم بهذه المهمة، أو إنه وقع عليه اختيار زملائه ليقوم بها فرحب بذلك، وقال إنه سيبحث عن فرصة مناسبة يفاتح فيها الرئيس في الموضوع، وقد جاءت المناسبة بالفعل ووقف الرجل يقول للسادات ما يجد زملاؤه حرجاً في البوح به أمام رئيس الدولة.

واستمع السادات إلى حديث العربي بصبر وهدوء، ولم يقاطعه في شيء مما يقوله حتى انتهى من نقل ما جاء ينقله، وعندما فرغ من الرواية سأله السادات: خلّصت يا ابني كلامك؟ قال: نعم، يا سيادة الرئيس.

اعتدل السادات في جلسته وجذب نَفَساً من البايب الشهير الذي كان يلازمه ثم قال: «اسمع يا ابني، أنا فلاح من محافظة المنوفية، وأتعامل مع ما يجري من المفاوضات حول الأرض بالمنطق نفسه الذي يتعامل به أي فلاح منوفي يمتلك قطعة من الأرض في زمام المحافظة».

ولما بدا أن المعنى لم يصل كله إلى نبيل العربي، جذب السادات نَفـساً آخر من البايب، ثم قال: «يا ابني الفلاح في المنوفية عندما يمتلك قطعة من الأرض، يحب دائماً أن يدق حديدة عند أول أرضه، وحديدة أخرى عند آخرها، ويريد من هذا أن يحدد نطاق ملكيته، وأن يقول للذين يدق الحديدة في المرتين أمامهم، إن هذا هو أول أرضه وإن هذا هو آخرها».

ثم أنهى كلامه مع الأمين العام السابق فقال: «وأنا يا ابني عايز أدق حديدة عند آخر حدودي في سيناء، وما بعد ذلك كله تفاصيل، لأن السيادة ستكون لي لا لطرف آخر، وستكون لي لأني صاحب الأرض، ولأني عند نهاية المفاوضات سأضع الحديدة التي يضعها كل فلاح في المنوفية عند الحد الفاصل بين أرضه وبين أرض الجار».

انصرف نبيل العربي يروي لزملائه ما سمع، ولا بد أن بعضهم صدّق ما نقله الرجل إليهم، وبعضهم بقي حائراً يبحث عن يقين في المسألة.

وأظن أن الباحثين عن اليقين قد وجدوه يوم عادت طابا إلى الوطن الأم في مارس (آذار) 1989، فيومها قالت المحكمة الدولية إن هذه هي حدود مصر على رأس خليج العقبة، وإن طابا مصرية مائة في المائة، وإن من حق المصريين أن يضعوا الحديدة إياها عند حدود طابا، بوصفها الحدود الفاصلة بين الأرض المصرية وبين أرض الجار.

كان السادات يفاوض في كامب ديفيد على أساس لا يغيب عن عينيه، وكان هذا الأساس أنه صاحب أرض في مفاوضات مع محتل، وأن ما فاته من الأرض في حرب أكتوبر 1973 سوف يسترده بالمفاوضات في كامب ديفيد.

هذا بالضبط هو المنطق الحاكم في العمق فيما يجري على أرض غزة، وفيما يمكن أن يجري في الضفة، ففي الحالتين هناك صاحب أرض في مواجهة مع محتل، ولا فرق بعد ذلك بين أن يكون العالم كله تقريباً مع المحتل، وألا يكون مع صاحب الأرض شيء ولا أحد، إلا يقينه في الله، ويقينه في عدالة قضيته، وفي أنه في الأول وفي الآخر صاحب أرض.

وعندما هتف شاب فلسطيني وهو يصف مواكب الشهداء في القطاع فقال ما معناه، إن الذين استشهدوا «نجوا من الحياة بأعجوبة» كان يقصد أن الدنيا إذا كان فيها مَنْ ينجو من الموت بأعجوبة، ففيها مَنْ ينجو من الحياة بأعجوبة أيضاً لأنه صاحب أرض، ولأنه يفضل الموت على الحياة ويذهب إليه طوْعاً، إذا كان المقام مقام دفاع عن أرضه، فالمحتل لا يفعل هذا مطلقًا ويظل يتعلق بأسباب الحياة، ولكن صاحب الأرض يفعل هذا وأكثر، لا لشيء، إلا لأنه ببساطة صاحب أرض.

- نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية