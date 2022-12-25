مشكلات اللغة العربية.. واللغة الثقافية

أقامت وزارةُ الثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة و«مركز اللغة العربية» بأبوظبي قمةً لتدارُس مشكلات اللغة العربية. وقد حضرها عشرات الباحثين والشعراء والأدباء والخبراء في التعليم والآداب. كانت الدراسات النظرية والميدانية كثيرة، لكنّ معظمَها خالطَه أسىً عميقٌ على حال اللغة في التعليم والاستعمال اليومي وفي وسائل الإعلام والتواصل وفي الحياة الفكرية والثقافية.

ولستُ أزعم أنّ العربيةَ لا مشكلات عندها لدينا وفي العالم، لكنني أودُّ التركيزَ على أربعة مجالاتٍ، أولها اللغة الثقافية الحديثة، وهي حاضرةٌ وقويةٌ وقد صنعتها في القرن العشرين عدة فئات: الأدباء والمثقفون والمفكرون، والصحافة السياسية والأدبية، والكوادر التعليمية في المدارس والجامعات في المشرق والمغرب، وأخيراً علماء الدين واللغة من كُتّاب البرامج التعليمية في المدارس والجامعات. فمن الفئة الأولى (فئة الأدباء والمثقفين والمفكرين) أتت الصياغات الحديثة في المقالة والكتاب وفي الترجمات إلى العربية من اللغات العالمية الحية. ولكي يكون واضحاً ما أقصدُه أذكر طه حسين وأحمد أمين وأحمد حسن الزيات وآخرين كثيرين من أمثالهم وإن يكونوا أقلّ شهرةً منهم. سمعتُ في مقهى ريش في الستينيات نجيب محفوظ يذكر للشبان الذين كانوا يستمعون إليه، وقد صار معظمهم روائيين وشعراء، أنه تعلّم «العربية الحديثة» من أساتذته بالجامعة. لكن التواضع لا يحول دون التقرير- كما قال - أنه هو وأقرانُه من الروائيين أسهموا في صناعة العربية الحديثة. ثم تطرق محفوظ إلى الفئة الثانية وهي فئة الصحفيين المصريين واللبنانيين وأمثالهم من البلاد العربية الأُخرى والذين جاؤوا إلى مصر وتدربوا أو صارت لهم بيئاتهم الخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. عمالقة الصحافة كانوا أيضاً أدباء، سواءً أكانوا من صاغة الأخبار أم من كتاّب المقالات السياسية. هؤلاء استفادوا وأفادوا. ولا أذكر الفئات الأخرى التي ذكرها محفوظ، لكنْ أذكر أنه قال إنّ الفرق بين الأمس واليوم يظهر في التأثير الكبير للغة الراديو والتلفزيون. إذ لا ينبغي الاستخفاف بتأثير لغتهم في الجمهور وتكوُّن لغة الحديث الواقعة بين الفصحى الكلاسيكية والفصحى الجديدة التي نتحدثها إلى درجة أنني أنا نجيب محفوظ، ولكي أقترب من الجمهور، وقد كتبتُ عشرات السيناريوهات للسينما عن رواياتي، صرتُ لا أستعمل فقط العامية، بل وأستخدم أيضاً على العموم ما صار يُعرف بالعربية المعاصرة.