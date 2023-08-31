كبش فداء في ليبيا

انفجرت القنبلة الإسرائيلية في وجه عبدالحميد الدبيبة، رئيس ما يسمى حكومة الوحدة في ليبيا، فلم يجد شيئا يفعله سوى أن يحوّل وزيرة خارجيته إلى كبش فداء.

القصة بدأت عندما التقت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، مع إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي.. كان اللقاء في العاصمة الإيطالية روما، ولم يكن معلنا، وكان الهدف هو البحث في تطبيع العلاقات بين البلدين.

وما كادت أخباره تتسرب حتى قامت الدنيا فى ليبيا، فانطلقت مظاهرات ليبية غاضبة، واقتحم عدد من الليبيين مبنى وزارة الخارجية، وأشعلوا النار في قميص يحمل صورة المنقوش مع كوهين، واكتشف الدبيبة أنه في ورطة سياسية كبيرة، فأعلن إقالة وزيرة الخارجية، ووصف ما قامت به بأنه دليل على نقص الخبرة الدبلوماسية، وقال إن لقاءها مع كوهين كان تصرفا منفردا!.

طبعا هذا كلام فارغ، كما أنه لا ينطلي على صاحب عقل، لأن وزير الخارجية فى أي بلد يظل ينفذ سياسة حكومته، ولا يستيقظ من النوم ليتصرف منفردا كما يحلو له ويحب.

ولأن الإسرائيليين بلا قلب، فإنهم على الفور ردوا بأن اللقاء سبقه اتفاق وتنسيق على أعلى مستوى بين البلدين، بما يعنى أن الدبيبة كان على علم باللقاء، وأنه أعطى وزيرة خارجيته الضوء الأخضر، وأن ما يقوله عن تصرفها المنفرد ونقص خبرتها الدبلوماسية كلام بلا معنى وبلا قيمة.

طبعاً لا مشكلة من حيث المبدأ في تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأي عاصمة عربية، لكن بشرط أن يتم ذلك في النور لا فى الخفاء، وأن تكون للتطبيع شروطه الواضحة، وفي المقدمة منها أن تقطع الحكومة في الدولة العبرية خطوات جادة وعملية في اتجاه قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

ولأنه لا شيء من هذا كان حاضرا في اللقاء الليبي الاسرائيلي، فإن الليبيين وجدوا أنفسهم أمام صفقة سياسية كبرى لحساب بقاء حكومة الدبيبة في الحكم، وبغير أن تكون ليبيا نفسها في الحساب، فضلا بالطبع عن أن يكون لفلسطين وجود في الموضوع، ولا دليل على ذلك أكثر من أن المنقوش فرت هاربةً إلى تركيا.

لقد غضب الليبيون كما لم يغضبوا من قبل، وخرجوا يعبرون عن غضبهم، وظهرت حكومة ما يسمى الوحدة في أردأ صورة ممكنة، وبدا أن الأخوة فى ليبيا لايزالون يملكون ما يكفي من اليقظة والوعي، رغم ما حدث ولا يزال يحدث فيهم منذ سقوط القذافي.

المصري اليوم

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