الحريات الدينية وحماية أماكن العبادة

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العمل على حماية الأماكن الدينية في ظروف النزاعات والأزمات. وذكّرت بدور الزعماء الدينيين في نشر قيم التسامح والسلم وتعزيز القواسم المشتركة في الأديان والأخلاق.

وإلى هذا وذاك ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والدولي الإنساني. ألقى هذا البيان باسم دولة الإمارات أمام مجلس الأمن نائب المندوب الدائم للدولة في الأُمم المتحدة، وذلك في سياق التنديد بما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية لجهة كثافة الإصابات بين المدنيين، وما ينال المعابد الدينية هناك وفي فلسطين وأماكن أخرى.

وكانت دولة الإمارات قد اشترعت قبل سنوات قانوناً ضد الكراهية وازدراء الأديان. وفي وثيقة الأخوّة الإنسانية وميثاق حلف الفضول الجديد، وكلاهما انعقد بأبوظبي، دفاع عن الحريات الدينية ودعوة لحماية أماكن العبادة. ويعرف تاريخ العلاقات بين الأديان، علاوة على المجادلة والإنكار، الاعتداء من جانب الغالب أو المستضعِف على أماكن العبادة للطرف الآخر. وقد يكون الاعتداء إنكاراً للدين ذاته، وقد يكون ردّة فعلٍ على عملٍ عدواني مماثل.