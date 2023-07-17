ثورة موقع «ثريدز» الحمراء

ثورة «السوشيال ميديا» هي واحدة من علامات هذا العصر، لقد أصبحت مالئة الدنيا وشاغلة الناس، فمنحت حق التعبير لكل الناس في كل المجالات وكل الموضوعات، إنها «ثورة» تحمل كل ما يحمله مصطلح الثورة من معانٍ إيجابية وسلبية، فقد غيّرت مواضعات وموازنات كانت سائدة قبلها، وفرضت واقعاً جديداً على الجميع.

هي «وسائل تواصل اجتماعي» مكّنت «الكل» من التواصل مع «الكل» بشكل مباشرٍ، وهي تشبه التعبير القرآني الجميل «إِذْ تَلَقّونَه بِأَلسِنَتِكمْ» بمعنى قبول القول ونشره بسرعة، وهي بذلك تغير معادلات سابقة حكمت البشرية لقرونٍ متطاولة، كان فيها لكل مجالٍ متخصصون وخبراء ومراجع، تحكم ذلك المجال بأفكاره ومبادئه وطرق التعبير عنه.

في طرق التعبير يقع مربط الفرس في «وسائل التواصل الاجتماعي»، فهي تنافس أول ما تنافس وسائل الإعلام التي أصبحت بعد انتشار هذه الوسائل تسمى «تقليدية»، وتعبير «وسائل التواصل» تعبير جيد، فهي تواصل في كل شيء يهم الإنسان، من أخبار وترفيه ومعلوماتٍ على شكل حدثٍ أو قصة أو صورة أو مقطعٍ مصورٍ، والرهان فيها على سرعة النشر والانتشار.

وهي «وسائل» مثل غيرها من الوسائل، فهي لا تحمل بنفسها توجهاً فلسفياً أو فكرياً من أي شكلٍ أو نوعٍ، لكن الشركات التي تملكها والأشخاص الذين يستثمرون فيها ويديرونها يحملون توجهاتٍ لا تلبث أن تنعكس على وسائلهم، وفي ظلّ احتدام الصراع في أميركا والغرب عموماً بين «اليمين» و«اليسار» بالمعنى السياسي والثقافي والاجتماعي، أصبحت انحيازات بعض هذه الوسائل واضحة.

جرى هذا من قبل في الصحافة والإعلام، فثمة صحفٌ وقنواتٌ فضائيةٌ مصنفةٌ يمينيةً أو يساريةً من قبل أن تظهر «وسائل التواصل الاجتماعي» على المشهد برمته، مثل «سي إن إن» اليسارية و«فوكس نيوز» اليمينية في مجال الأخبار، ويصح هذا في مجالات أخرى كثيرة.

«ثريدز» منصة تواصل اجتماعي هي الأحدث اليوم، وهي تابعةٌ لشركة «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» ومالكها مارك زوكربيرغ، وهو شخصٌ لامعٌ في هذا المجال، وقصته بدأت مع «فيسبوك» حيث كان الموقع أفضل تعبير عن وجود قويٍ وفاعلٍ لشيء جديدٍ على المشهد الإنساني صار يعبّر عنه لاحقاً بـ«وسائل التواصل الاجتماعي» ومع نجاحه وانتشاره وتأثيره خرج له منافسون بطبيعة الحال، من أشهرهم موقع «تويتر».

«فيسبوك» موقع تبادلٍ للأخبار والمناسبات الشخصية والاجتماعية وبعد انتشاره واكتساحه لدى ملايين البشر الذين من طبيعتهم الصراع فتشوا عن موقع يستطيعون إظهار صراعاتهم فيه بشكل أفضل، فكان «تويتر» استجابةً لهذه الحاجة، وكان «تويتر» يسارياً في سياساته وتوجهاته تبعاً لمالكه، وهو ما أجبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على إنشاء موقعٍ منافسٍ له هو «تروث»، ولكن الحدث الأهم كان شراء الملياردير الأميركي «إيلون ماسك» لموقع «تويتر» نفسه.

ثارت ثائرة اليسار الليبرالي الأميركي بعد سيطرة «ماسك» على «تويتر» وهاجموا الموقع ومالكه الجديد هجوماً شرساً، ولم يقصر «ماسك» وأصبح يتحدث عن «اليسار المتطرف» داخل أميركا وحول العالم، ودارت معارك طاحنة بين الطرفين، ولكن الجواب اليساري العملي لم يأتِ إلا مع موقع «ثريدز» المنافس الحقيقي الأول لقوة وتأثير «تويتر».

تعرف الشعوب العربية انحيازات «تويتر» اليسارية الفاقعة إبان «الربيع العربي» ودعم الموقع لسياسات اليسار الليبرالي الأميركي الذي كان يقوده الرئيس الأميركي الأسبق «باراك أوباما»، ولذلك فقد دعم الموقع كل الأصوليين والمتطرفين في العالم العربي جماعاتٍ وأحزاباً وبشّر بالفوضى و«استقرار الفوضى» في توجهات وسياسات اتبعها الموقع حينها، وجرّت عليه مسائلاتٍ وتحقيقاتٍ سياسية داخل أميركا نفسها، وبعضها في «الكونغرس الأميركي» وهي معروفة ومنشورة.

«اليسار» بشكل عامٍ لديه قدرةٌ على مخاطبة الشعوب عبر الشعارات الرنانة والتعاطف مع البشر الأقل حظاً في مقابل توحش «الرأسمالية» كما هو التعبير المفضل لديهم، و«اليسار الليبرالي» الأميركي يسير بالطريقة نفسها، فتحت شعارات الديمقراطية والحقوق والمساواة تمّ تسويق دمار «الربيع العربي» كمثالٍ، لكنه بعدما تكشف عن دمارٍ وتخريبٍ، كرهته الشعوب العربية وتوجست منه وخسر جزءاً من بريقه ولمعانه وإغرائه.

أمعن «اليسار الليبرالي» الأميركي والغربي عموماً في تطرفه، وانحاز لخياراتٍ مكروهةٍ لدى كثير من شعوب العالم، ومنها الشعوب العربية، ومن ذلك دعمه اللامحدود لـ «دكتاتورية الشذوذ الجنسي» وفرضه على الجميع بالقوة والضغط في مجالات متعددةٍ، ما زاد من خسارة هذا اليسار، وتكشف بعض حقائقه الاجتماعية وانحيازاته الثقافية بعيداً عن الشعارات السياسية.

بناء على انتشار وتأثير «تويتر» القوي والخطير بوصفه «وسيلة» تواصل صراعية، فقد كان من الطبيعي أن تدخله قوى متعددة ومنظمة من تياراتٍ وجماعاتٍ وأحزابٍ ودولٍ، وأن تخلق لها آلياتٍ للتنظيم والتأثير فيه، وقد نجح الفرقاء من هؤلاء جميعاً في تحقيق أهدافهم فمستقلٌ ومستكثرٌ، والنتائج النهائية لذلك الصراع تحكمها آليات، وسيلته «تويتر»، ومن قبلها مجاله «وسائل التواصل الاجتماعي»، حيث الكثرة والانتشار والشهرة هي معايير فاصلة، لا علاقة لها بالحق أو المصداقية أو الصواب.

هل سرق موقع «ثريدز» موقع «تويتر» فكرةً وآلياتٍ؟ ربما، ففي صراعات شركات التقنية هناك كثير من السرقات الفكرية، وهذا العصر يشهد تفشياً للسرقات الفكرية بشكل غير مسبوقٍ، وبحيلٍ وأساليب مبتكرةٍ وعلى مستويات انتشارٍ عالميةٍ، والتهديد بالمحاكمة هو ما هدّد به «إيلون ماسك» مالك «ثريدز» مارك زوكربيرغ صراحةً.

الجدل الذي أثاره موقع «ثريدز» بحصوله على أكثر من 100 مليون مشتركٍ في أيامٍ معدودةٍ اعتمد في الأساس على إمبراطورية «ميتا» في «فيسبوك» و«إنستغرام» وكنز المعلومات التي يمتلكها عن مليارات المشاركين لديه وتحويل بعضهم مباشرةً من «موقع» إلى «موقع» فهو رقمٌ مثيرٌ فعلاً، لكن جزءاً من آليات انتشاره تخفف من ضخامة صدمة سرعة الانتشار.

محاربة التقنية غير ممكنة، والتعايش مع منتجاتها ووسائلها الجديدة والمتجددة أمرٌ طبيعيٌ لا محيد عنه، ولكن هذا لا يمكن أن يمنع النقد والتحليل والتدقيق في الأفكار والتأثيرات والخلفيات والصراعات، فالمشاركة والاستخدام لا يمنعان من الفهم والاستيعاب.

أخيراً، هل «ثورة ثريدز» هي ثورة يسارية «حمراء» أو أنها منتجٌ لا يحمل انحيازاً؟ فمواقع التواصل الاجتماعي بصراعاتها ومنتجاتها أثارت وستثير جدلاً لا يقل عما يثيره «الذكاء الاصطناعي» ومنتجاته الحديثة من مخاوف وتهويلاتٍ، بعضها حقيقي، وبعضها وصل حدّ «الفوبيا» المرضية.



الشرق الأوسط