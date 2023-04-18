100 يوم على إلحاق حكومة نتنياهو أضرارا بإسرائيل لا يمكن إصلاحها

ليس من الضروري متابعة استطلاعات الرأي لإدراك أن حكومة اليمين تنهار؛ فكل مَن يعرف المزاج السائد في الشارع الإسرائيلي، وخاصة في معاقل الليكود واليمين، يشعر بذلك جيداً.

نسمع أكثر فأكثر عن خيبة الأمل من أفواه أتباع نتنياهو، أولئك الذين تبعوه على مدى السنوات الماضية كأسرى معصوبي العينين بشكل أعمى، ويجدون صعوبة هذه الأيام في دعم السلوك الفاشل له ولحكومته.

في الواقع، فإن العديد من مؤيدي الإصلاح وفقًا لنظرية وزير القضاء ياريف ليفين، هم أولاً وقبل كل شيء رجال أعمال من الليكود لديهم مصالح شخصية. وإلى جانبهم يدفعون بالإصلاح أولئك الذين تحركهم غريزة الانتقام والكراهية لليسار، الأشكناز و"الماباي" القدامى (حزب عمال أرض إسرائيل)، الذين يرون تنفيذ هذا الإصلاح على أنه تحقيق حلم الحكم وممارسة السلطة.

إن أهم مؤيدي هذا الإصلاح في هذه الحكومة، هم الحريديم، الذين لم يعجبهم من قبل المحكمة العليا وقراراتها، وهمهم لإضعاف المحكمة العليا يهدف بشكل أساسي إلى منع سن قانون المساواة في العبء (الخدمة في الجيش)، الذي أزعجهم دائمًا. ومَن يكمل معسكر أنصار الإصلاح هو المعسكر الصهيوني الديني الذي تمنعه المحكمة العليا من تحقيق حلم أرض إسرائيل كاملة.

ولذلك، أدى هذا المزيج إلى تشكيل حكومة فاشلة لم تعرف إسرائيل مثلها؛ حكومة تحاول أن تضع نفسها فوق القانون وتتجاهل الاحتياجات الحقيقية والملحة للدولة وتركز على احتياجات رئيس الوزراء وأسرته؛ حكومة وعدت بالتركيز على الأمن، وتكلفة المعيشة، والحكم، والتعليم، والإسكان، وما إلى ذلك، لكنها منذ يومها الأول انخرطت بقلق شديد في ماراثون تشريعي خلق محتواه شعوراً بانقلاب النظام.

لقد أثبت الجمهور أنه غير مبال بما يحدث من حوله، ولأولئك الذين يحاولون تغيير أسلوب حياتهم هنا. واعتقد نتنياهو وليفين وروتمان أنهم سيشنون هذا الانقلاب تحت الرادار، لكن الجمهور الإسرائيلي خرج بأعداد كبيرة لعرقلة الانقلاب بمظاهرات تكبر أكثر وأكثر من أسبوع لآخر، وانتشرت في طول إسرائيل وعرضها.

كما انضم إلى هذه المظاهرات العديد من الناخبين اليمينيين ومن يرتدون الكيباه الذين كان لهم دور في تشكيل هذه الحكومة؛ ففي المائة يوم أو نحو ذلك من حكمها، تسببت الحكومة في أضرار جسيمة لردعنا واقتصادنا ومجتمعنا، وسوف يستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد لاستعادتها.

لقد رأينا الحكومة لا تتعامل إلا مع بقائها، وضعف أداء وزرائها، والعجز في مواجهة المشاكل الحرجة، والأكاذيب والاتهامات التي تنشرها حول الحكومة التي سبقتها، وقبل كل شيء رأينا رئيس وزراء خفيف. لعدة سنوات بعيدًا عن سلوكه السابق، كان خاضعًا لبن غفير وسموتريتش، خائفًا من تنفيذ بنود أساسية في منصة الليكود مثل تطبيق السيادة على غور الأردن، وتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بإخلاء الخان الأحمر أو تنفيذ مخططات البناء في الضفة الغربية.

والنتيجة هي أضرار لا رجعة فيها لليكود واليمين. ونتيجة لذلك كله يمكن تقدير أنه في الانتخابات القادمة سيختار الشعب حزباً وزعيماً يظهر المصداقية والنزاهة والبراغماتية، ويضع الدولة قبل كل شيء وأي مصلحة.

"معاريف"

ترجمة: يحيى مطالقة