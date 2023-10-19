لماذا تحدث الأردن ومصر عن الحرب؟

أريد أن أحذر بكل صراحة من تحشيد غبي عبر بعض الألسن يجري ضد الفلسطينيين، بذريعة احتمال تهجيرهم إلى الأردن ومصر، وتوطينهم بعيدا عن غزة والضفة الغربية.

هذا التحشيد الغبي والعكسي تتورط فيه جهات غامضة، تريد نقل نار الكراهية إلى العلاقة بين الفلسطينين، والأردنيين والمصريين، والجرأة فيه نراها على الفلسطيني، ولا نراها على الإسرائيلي، وحين تقرأ بعض التقارير تدرك أن بعض العرب لا يعرفون حتى كيفية إدارة معاركهم الإعلامية.

الأصل هنا أن يتم التحشيد ضد إسرائيل التي تريد تنفيذ هكذا مخططات، وليس ضد الضحايا، والتعبير عن رفض التهجير والتوطين يجب أن يوجه إلى إسرائيل فقط، ولا يتحول تدريجيا إلى نبرة تحمل ضيقا من الفلسطينيين، ومشاكلهم وأزماتهم وكلفتها على جوارهم التاريخي.

هذه الآراء لا تأتي من جهات شعبية وطنية أو رسمية في البلدين، لكنها تتسلل عبر بعض الألسن القذرة والأنفس المشبوهة، والهدف هو إثارة الكراهية بحق الفلسطينين، وتصويرهم بصورة الخطر على شعوب المنطقة برغم معرفتنا جميعاً أن شعبي الأردن ومصر، من الشعوب العربية الوطنية، التي قدمت الدم والشهداء لفلسطين، ولا يجحدهما أحد، ولا يتنكر لارثهما إلا قليلي الأصل.

شعوب المنطقة تتعاطف مع الفلسطينيين، حتى لو خفت صوت بعضها، فالكل يعرف أن فلسطين هي قضيته لاعتبارات دينية وعقائدية أولا قبل شعارات القومية والوطنية، والانفكاك من هذا الالتزام كلفته كبيرة على الناس، لاعتبارات سياسية وواقعية أيضا، تمنع الانفكاك نهاية المطاف.

الأردن ومصر في حالة توتر شديد، والبلدان استعملا نفس المصطلح للتعبير عن رفض مخطط التوطين، أي مصطلح الحرب، والقاهرة الرسمية قالت في تعبيرات الرئاسة المصرية أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، فيما الأردن قال في تعبيراته الرسمية عبر وزارة الخارجية أن الأردن لن يسمح بحدوث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعني الحرب بالنسبة للأردن.

هذا يعني أن محاولات توظيف إسرائيل للمذبحة الجارية لتنفيذ مخطط الازاحة السكانية أو الديموغرافية نحو مصر والأردن، محاولات لن تنجح أبدا لاعتبارات كثيرة، أبرزها أن الشعب الفلسطيني ذاته يقدم نموذجا عن رفضه الكلي للتهجير، وقد كان متاحا طوال عقود الخروج بشكل متدرج وناعم، ولم يحدث هذا الأمر، كما أن الخروج القسري تحت القصف، ليس أمرا بهذه السهولة، التي تتصور فيها إسرائيل أن الفلسطينيين مجرد مجاميع بشرية يمكن نقلهم وتحريكهم وطردهم كما تريد، مع أوهام الاحتلال بأن مصر والأردن ستقبلان بهكذا مخطط وهو مخطط مرفوض لمعرفة البلدين كلفته الخطيرة على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وأمن مصر والأردن، وأمن الإقليم، وما يعنيه ذلك على المدى البعيد، على استقرار هذه الدول.

أزمة إسرائيل اليوم تكمن في فشل كثير من مخططاتها برغم كل عمليات القتل التي تقوم بها، ويكفيها ملف الديموغرافيا في فلسطين، حين يعيش فيها اليوم أكثر من سبعة ملايين فلسطيني، جربت معهم إسرائيل كل الوسائل فلم يتغير شيء، والكتلة الفلسطينية ليست ناشئة ولا سائحة وعابرة ولا مؤقتة، فهي كتلة أصيلة في أرضها ووسط ناسها، وتدرك اليوم كلف اللجوء والتهجير.

لكن يبقى التحذير الذي أشرت اليه مطلع المقالة، فالتركيز يجب أن يكون ضد الاحتلال، صانع الأزمات، ولايتم حرف البوصلة نحو اتجاهات جديدة مصنوعة في مختبرات معتمة تهدف لخفض التعاطف مع الفلسطينيين، خصوصا، مع وجود

أصوات نشاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المعلقين العرب يريدون دب الصوت على الفلسطينيين، باعتبارهم أساس بلاءات المنطقة، وأن حملهم بات ثقيلا، وأنه غير مرحب بهم، في تعبيرات لا تؤشر على أي وطنية، بل تؤشر على الجرأة على الضحية، واعفاء المجرم من مسؤوليته الأصلية التي نعرفها جميعا جيلا بعد جيل.

وتبقى الاشارة المهمة إلى أن الأردن ومصر، لأول مرة منذ توقيع معاهدات السلام، كامب ديفيد، ووادي عربة، يتحدثان عن الحرب مع إسرائيل في وجه مخططات التهجير والتوطين، وهذه رسائل واضحة تنزلت في كل مكان وتوشر من جهة ثانية على حالة الخطر البنيوي في كل هذه المنطقة.

الغد

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