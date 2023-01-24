الرجل يعض كلبًا

ولكن الغالب أن إنجليزيًّا لو طالع خبر توقيع الغرامة على رئيس حكومته في صفحاتنا الأولى، فسوف يستغرب الأمر جدًّا، وسوف يراه خبرًا فى غير مكانه، وسوف يتساءل عن السبب الذى يجعله يحصل على هذه المساحة فى الصفحة الأولى من أي مطبوعة عربية!.. سوف يتساءل عن ذلك كله لأن القاعدة التى يدرسها الطلاب في كليات الإعلام كانت ولا تزال أن الكلب إذا عض رجلًا فهذا ليس خبرًا، وأن الخبر الحقيقى هو عندما يحدث العكس فيعض الرجل كلبًا!.

والغالب أن الصحف الإنجليزية لم تهتم بالخبر، كما اهتمت به الصحف في منطقتنا، لا لشيء، إلا لأنه خبر من النوع العادي.. مع أن الطبيعى أن كل ما يتعلق برئيس الحكومة فى بلد كبير مثل بريطانيا هو أمر مهم لأن الملك هناك يملك ولا يحكم، ولأن الحكم فى يد رئيس الحكومة.

لا يمثل مثل هذا الخبر أهمية لدى الصحافة الإنجليزية لأن توقيع غرامة على أعلى سلطة حاكمة في البلاد مسألة عادية حدثت مع مسؤولين سبقوه في مكانه، وسوف تتكرر مع مسؤولين آخرين قادمين مثله.. وما هو عادي لا يُعتبر خبرًا في عُرف أي صحافة جادة.

وقد خضع «سوناك» للغرامة، ولم يقاوم أو يعترض، وسوف يدفع الغرامة دون نقاش، وربما يكون قد دفعها إلكترونيًّا في الحال، وهو لم يقاوم لأنه يعرف أنه أخطأ، وخالف قواعد المرور، وأنه لا فرق أمام القانون بين ساكن ١٠ داونينج ستريت، حيث يقيم رئيس الحكومة ويعمل، وبين أي شخص يمر عابرًا أمام مقر دولة الرئيس.

المصري اليوم