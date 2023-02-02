تاريخ لبنان يرد الهجوم الإيراني على جغرافيته

كل كلام آخر عن مقاومة العدو الصهيوني وردعه والنظام العقيم والفساد وسوء الإدارة، ليس سوى عملية خداع وتمويه وتضليل لما يحدث حقيقة، وهو هدم هيكل الدولة بالكامل بيد الذراع الإيرانية المتمثلة في «حزب الله» اللبناني.

هذا الحزب هو السبب الأساسي للانهيار الاقتصادي والمالي والسياسي في البلد الصغير. فلبنان رغم التعثرات والأخطاء الفادحة في القرارات والسياسات، هو بالتأكيد ليس بلداً مفلساً، ورغم حجم الدين العام والفجوة المالية التي تقول الحكومة الحالية إنها قاربت 70 مليار دولار، هو دولة لديها أصول مهمة جداً، بالإمكان تخصيصها بإشراف هيئات دولية؛ لتتقلص الفجوة، ويتحسن أداء الأصول، فتجني الدولة مالاً من عائداتها.

ولبنان البلد الجميل هو مقصد لسياحة إخوانه العرب، حتى لو قامت أفخر المدن السياحية في المنطقة، فللبنان نكهته الخاصة الجذابة. إلا أن كل هذا أصبح سراباً لوجود «حزب الله»، الذي لا يهمه كل ذلك، وبلسان قادته وجهاراً في الإعلام.

تحالف الحزب مع الأحزاب التي أمعنت من دون استثناء في نهب موارد الدولة، فتسلم الحليف المسيحي وزارة الطاقة التي صرفت معظم الفجوة المالية، ولبنان اليوم غارق في الظلمة.

كما فرض بسطوته على القرار السياسي تسلم حقائب في الوزارات المتعاقبة، استفاد منها مباشرهً مثل وزارة الصحة. ومنع بقوة سلاحه ضبط الحدود؛ ليستمر تهريب المواد المدعومة وكذلك المخدرات، وحرم الدولة من عائدات الجمارك. وأساء إلى علاقات لبنان بالدول العربية التي قررت الابتعاد عن وحول البلد الصغير.

وعبث الحزب مباشرة وعن طريق حلفائه بالسلطة القضائية، فتدخل بالتحقيقات، وهدد وتوعد القضاة، حتى فقدت السلطة الأهم في بناء الدول، هيبتها وسلطانها.

هذا غيض من فيض في تحطيم هيكل الدولة اللبنانية بواسطة «حزب الله» ذراع إيران في لبنان، الذي هو ليس إلا لواء في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.