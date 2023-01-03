سنة جديدة بين التاريخ والمستقبل!
ودَّع العالم سنة واستقبل سنة جديدة واختلطت بين الحالتين العواطف والمشاعر والأحاسيس.
بين مشاعر جياشة وفياضة تعبر عن مرارة الألم أو الحنين والشجن إلى زمن جميل مضى ولن يعود أو يجود الزمان بمثله مرة أخرى أبداً، وبين أحاسيس هائلة مفعمة بالتفاؤل والأمل بما هو آت في مستقبل الأيام وما قد تحمله من مفاجآت سارة.
علاقة الإنسان بالتاريخ علاقة شائكة ومركبة وبالغة التعقيد، فهو لا يزال يحاول فك شفرات وألغاز وطلاسم الحضارات التي سبقته، وعليه فإنه حتى هذه اللحظة يعد ما وصل إليه من العلم عمّا سبقه من الحضارات والثقافات هو على الأرجح ظنِّيّ الدلالة وليس قطعيَّ الدلالة، ومع تطور العلوم والمعرفة والتقنية تتحسن قدرة الإنسان على معرفة ماضيه وبالتالي الوصول إلى تقدير شبه قطعي لمعرفة ما حصل عبر الأزمنة الماضية.
وعبر الزمان لجأ الإنسان إلى تقديم نظريات ووجهات نظر وآراء لتفسير التاريخ، فوضح أن للتاريخ «دورات»، والتاريخ له سُنن ثابتة ولذلك فهو «يكرر نفسه».
وتوصل الإنسان إلى قناعة أن للتاريخ ذاكرة وسجلاً تسجَّل فيه الأحداث وتدوَّن. وفي ذات الوقت تكونت معه قناعة غير موضوعية وقد تغلبها العاطفة، أن التاريخ الذي مضى بكل تفاصيله هو خير من الحاضر وأفضل من المستقبل. ولكن ظهرت مدارس فكرية تتحدى هذا الرأي وبشدة واقتناع، وتقول إن الإنسان حالياً يعيش أزهى وأفضل عصوره وأيامه، ويتصدر هذه المدرسة الفكرية الكاتب الأميركي المعروف ستيفن بينكر الذي يشدد في كتبه المهمة على أن البشرية تعيش الآن أهم أوقاتها، زمن ازدهرت فيه العلوم وتطور فيه الطب وتحسن التعليم وارتفعت معدلات جودة الحياة بشكل هائل وغير مسبوق، وانخفضت معدلات الجريمة وشهد أطول حقبة سلام عالمية ورخاء اقتصادي طال بقاع العالم، عطفاً على انصهار تقني معلوماتي أذاب الحدود والفواصل والسدود. حقبة انتصرت فيها العلوم والمنطق والإنسانية والتنمية على الخرافات والكراهية والعنصرية والجهل.
وهناك مدرسة أخرى لا تفكر إلا في اللحظة الآنية الحاضرة لأنها على قناعة تامة بأن الماضي رحل ولا يمكننا عمل أي شيء له والمستقبل هو خارج سيطرتنا وتبقى اللحظة الحاضرة التي من الممكن أن يؤثر فيها الإنسان، وأهم من ينتمي لهذه المدرسة الفكرية الكاتب الأميركي المعروف إيكهارت توللي، صاحب كتاب «قوة الآن» الذي يصنَّف كأحد أكثر الكتب مبيعاً وتمت ترجمته إلى أكثر من 35 لغة حول العالم.
وطبعاً يوجد أيضاً من ينتمي إلى مدرسة أخرى معنية بالمستقبل والتفكير به والإعداد له، وهم قلة قليلة لأن عبر الزمان كان ينظر إلى التعامل مع المستقبل على أنه نوع من الهرطقة والزندقة من مختلف رجال الدين والمؤسسات الدينية التي ينتمون إليها لأنهم ببساطة يعدون أي «تعامل» مع المستقبل نوعاً من التنجيم والضرب في الطالع والتدخل في الأقدار.
وكل هذه الأمثلة تجسد وبشكل مبسط ورمزي ولكنه بالغ الدلالة والوضوح، الأزمة المستمرة التي تحيط بالإنسان في تعامله مع الزمان بشتى أوضاعه وفصوله المختلفة. وتتجسد هذه الصورة في مناسبة متكررة في ختام كل سنة والبداية لسنة جديدة أخرى... ما بين مشاعر مليئة بالشجن لما مضى وتفاؤل حذر بما هو آت.
وحسب موقف الإنسان من الزمان سواء أكان تعلقه الشديد بالماضي أو تمسكه الهائل بالمستقبل، ستكون قراراته وخططه وأهدافه وبالتالي سيكون هذا الموقف المسبق شديد التأثير وما ينطبق على الإنسان الفرد ينطبق بطبيعة الحال على المجاميع والشعوب والدول أيضاً.
إن أزمة الإنسانية الآن، وفي كل زمان هي أنها تتقدم في وسائل قدرتها أسرع مما تتقدم في وسائل حكمتها. ولذلك يبقى الصراع الداخلي لدى الإنسان مع الوقت والزمان يحاول أن يسبقه لعلمه بأنه محدود ويندم على ما فات. ولم تكن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم على خطأ حينما قالت: «وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان»... كذلك أيضاً كانت على صواب عندما أنشدت قائلة: «قد يكون الغيب حلواً إنما الحاضر أحلى». كل يوم هدية فلنستمتع به... وكل عام وأنتم بألف خير.
الشرق الأوسط