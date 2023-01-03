سنة جديدة بين التاريخ والمستقبل!



وهناك مدرسة أخرى لا تفكر إلا في اللحظة الآنية الحاضرة لأنها على قناعة تامة بأن الماضي رحل ولا يمكننا عمل أي شيء له والمستقبل هو خارج سيطرتنا وتبقى اللحظة الحاضرة التي من الممكن أن يؤثر فيها الإنسان، وأهم من ينتمي لهذه المدرسة الفكرية الكاتب الأميركي المعروف إيكهارت توللي، صاحب كتاب «قوة الآن» الذي يصنَّف كأحد أكثر الكتب مبيعاً وتمت ترجمته إلى أكثر من 35 لغة حول العالم.

وطبعاً يوجد أيضاً من ينتمي إلى مدرسة أخرى معنية بالمستقبل والتفكير به والإعداد له، وهم قلة قليلة لأن عبر الزمان كان ينظر إلى التعامل مع المستقبل على أنه نوع من الهرطقة والزندقة من مختلف رجال الدين والمؤسسات الدينية التي ينتمون إليها لأنهم ببساطة يعدون أي «تعامل» مع المستقبل نوعاً من التنجيم والضرب في الطالع والتدخل في الأقدار.

وكل هذه الأمثلة تجسد وبشكل مبسط ورمزي ولكنه بالغ الدلالة والوضوح، الأزمة المستمرة التي تحيط بالإنسان في تعامله مع الزمان بشتى أوضاعه وفصوله المختلفة. وتتجسد هذه الصورة في مناسبة متكررة في ختام كل سنة والبداية لسنة جديدة أخرى... ما بين مشاعر مليئة بالشجن لما مضى وتفاؤل حذر بما هو آت.

وحسب موقف الإنسان من الزمان سواء أكان تعلقه الشديد بالماضي أو تمسكه الهائل بالمستقبل، ستكون قراراته وخططه وأهدافه وبالتالي سيكون هذا الموقف المسبق شديد التأثير وما ينطبق على الإنسان الفرد ينطبق بطبيعة الحال على المجاميع والشعوب والدول أيضاً.

إن أزمة الإنسانية الآن، وفي كل زمان هي أنها تتقدم في وسائل قدرتها أسرع مما تتقدم في وسائل حكمتها. ولذلك يبقى الصراع الداخلي لدى الإنسان مع الوقت والزمان يحاول أن يسبقه لعلمه بأنه محدود ويندم على ما فات. ولم تكن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم على خطأ حينما قالت: «وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان»... كذلك أيضاً كانت على صواب عندما أنشدت قائلة: «قد يكون الغيب حلواً إنما الحاضر أحلى». كل يوم هدية فلنستمتع به... وكل عام وأنتم بألف خير.

الشرق الأوسط