تشاك هيغل: استعمال روسيا «النووي» يشعل الحرب العالمية الثالثة!



ثانياً: أن نستمر في تحذير روسيا بعدم المحاولة، وأن نشرح للشعب الروسي ماذا يعني لجوء بوتين إلى السلاح النووي.

أسأل: لنفترض أنه استعمله، هل تعتقد أنه سيأخذنا إلى الحرب العالمية الثالثة؟ يجيب: إذا استعمله ستشتعل الحرب العالمية الثالثة؛ لأن السلاح النووي لن يكون محصوراً في أوكرانيا، بل كل الغرب، بالذات الذي يساعد أوكرانيا، وتصل إلى كل العالم وستكون هذه الحرب نوعاً مختلفاً جداً عن الحرب العالمية الثانية، بسبب السلاح النووي. يقول هيغل: نحن نعيد تعريف النظام العالمي الجديد لما بعد الحرب العالمية الثانية. بدأ هذا قبل غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا. لقد دفعت التكنولوجيا الكثير من التغيير، ولكن أيضاً الحقيقة، أنه لا يوجد «وضع قائم» في عالم أي شيء اليوم. التغيير هو ديناميكية الحياة الحالية دائماً... في كل الأشياء. كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا وعواقبها العالمية ستؤثر على كل دولة ومصالحها ومستقبلها. لا يمكن المبالغة في هذا. ستتأثر البشرية والحرية والاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن والدبلوماسية والمصالح البيئية في كل منطقة من مناطق العالم.

يقول هيغل: لا أعتقد أنه يمكننا افتراض أي شيء. الوضع كما هو: نعرف أن هذه الحرب ستنتهي بطريقة ما، وفي وقت ما، نحن متأكدون من ذلك. لكن كيف ستنتهي؟ هذا هو المهم بالنسبة إلى مستقبل أوكرانيا والغرب، وهذا ما تعمل عليه الآن الولايات المتحدة وحلفاؤنا. نعم، هناك حرب وسندعم الأوكرانيين كما نفعل بكل الطرق، لكن في الخلفية وبهدوء أعرف أن مفاوضات تجري حول كيفية انتهاء هذه الحرب، طبعاً لست مُطلعاً على أي تفاصيل.

وعن طول هذه الحرب، يقول هيغل: لقد دخلت عامها الثاني، وبالتأكيد فإنَّ بوتين لم يكن يتوقع ذلك، أساء الحسابات بشكل صارخ وفظيع. ارتكب ثلاثة أخطاء. الأول: أعتقد أن جيشه أفضل مما هو عليه، لكن عسكره غلب عليه العار والفشل. ثانياً: أساء تقدير إرادة الشعب الأوكراني وربما هذا أكبر أخطائه. ثالثاً: قلل من شأن الغرب، لم يتخيل للحظة أن يلتقي الغرب كما فعل. أنه يدفع ثمن هذه الأخطاء الأساسية الثلاثة وليس فقط جيشه من يدفع الثمن بل هو، ثم إنه عطل العالم؛ إذ لا توجد دولة لم تتأثر من هذه الحرب منذ سنة حتى الآن، ولا أعرف كم ستطول وقد تطول أكثر من سنة.

أسأل: هل يمكننا أن نرى تسوية لاحقاً هذا العام؟ نعم، هذه إمكانية واردة، لكن علينا أن نقطع الربيع؛ لأن الأوكرانيين يستعدون لهجوم وكذلك الروس، وكما تعرفين استدعى بوتين 135 ألف شاب للتجنيد.

أقول: قال رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي: إن الحرب الكبرى ستستنفد مخزونات الذخيرة الضخمة. هذه مشكلة أليس كذلك؟ يقول هيغل: نعم، إنها مشكلة، وتلاحظين أن روسيا تتصل بكوريا الشمالية، واتصلت بإيران وتحاول مع الصينيين، لتوفير الأسلحة. لديها مشكلة كبرى والغرب يعاني هذه المشكلة، ولكن، وهذا لمصلحة أوكرانيا، الغرب دول عدة، هناك 31 دولة في «الناتو» بما فيها فنلندا، وهذه كلها تدعم أوكرانيا بطريقة أو بأخرى.