بيرنز وبلينكن... صحوة أميركية شرق أوسطية



في مقدمة الحقائق، الأوزان النسبية لدول المنطقة، وقد أدركت الدولة الأميركية العميقة على سبيل المثال، الأهمية الفائقة للمملكة العربية السعودية، وهو ما اتضح في تصريحات بلينكن الأخيرة التي أكد خلالها أهمية تطور العلاقات بين واشنطن والرياض، كاستمرار لتوجه ماضٍ منذ عقود، وبما يعكس المصالح والقيم المشتركة بين البلدين .

وبمزيد من التفصيل، فإن بلينكن أشار إلى المواقف السعودية الدبلوماسية التي تتمحور حول مناصرة العدالة والسلام، والبحث عن الاستقرار العالمي، ما تبدى في تصويتها ضد الحرب الروسية في أوكرانيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدعم الكبير الذي قدمته لأوكرانيا في العمليات العسكرية الدائرة .

عطفاً على ذلك، فإن إدارة بايدن التي تشددت كثيراً تجاه المشهد في اليمن، هي عينها اليوم التي تصرح على لسان وزير خارجيتها بأنها تعمل مع الرياض من أجل إنهاء هذه الحرب، ما يفيد بالاعتراف بالدور المهم والمتقدم للمملكة العربية السعودية في سياقها الإقليمي .

تصريحات بيرنز، تؤكد أن التحركات الأميركية ليست عشوائية، بل براغماتية مستنيرة، بمعنى أن لديها أولويات وتراتبية من حيث الأهمية، وغالب الظن أن تحركها تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مُنْطَلَقُه التهدئة والتفرغ لما هو أهم وأشمل، وربما أخطر... ما الذي نعنيه بذلك؟

بلينكن يمضي يومين في القاهرة، ويتحدث عن تعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأميركية، وحسناً يفعل الرجل، إذ يعرف الدور المتوازن الذي تقوم به القاهرة على صعيد التهدئة في الأراضي المحتلة، والوساطة التي تسعى من خلالها مصر للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإتاحة الفرصة للسلام في المنطقة، وعيش الأجيال القادمة بعيداً عن شبح الحروب وإراقة الدماء .