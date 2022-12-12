مصافحة الرياض وسباق التقدم

أتاحتْ لي المهنةُ في السنواتِ الست الماضية أنْ أشهدَ مصافحاتٍ بارزةً على أرض السعودية. مصافحة الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس دونالد ترمب والتي ترافقت مع قمتين أميركية - خليجية وأميركية - عربية.

ومصافحة محمد بن سلمان مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتلامسُ القبضتين بينَ وليِّ العهد السعودي والرئيسِ جو بايدن والذي ترافق أيضاً مع قمة أميركية – سعودية، وأخرى أميركية - خليجية بمشاركة مصرَ والأردن والعراق. أتاحت لي المهنةُ أيضاً أن أشهدَ مصافحاتِ محمد بن سلمان في رحلاتِه الخارجية والتي تميَّزت بدبلوماسيةٍ مدروسة.

زيارات دولية تعزّز العلاقاتِ مع موسكو ولا تنسَى واشنطن وترسّخ العلاقاتِ مع بكين من دون أن تنسَى نيودلهي وطوكيو. زيارات لاستكشاف فرصِ تعاونٍ أوسع وبناءِ شراكات على قاعدة المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، وعدمِ التدخّل في الشؤون الداخلية.

وعلى رغم أهميةِ تلك المصافحات، شعرت قبلَ أيامٍ في الرياض أنَّ مصافحةَ شي جينبينغ ومحمد بن سلمان كانت استثنائيةً لأسبابٍ سعوديةٍ وصينيةٍ ودولية.

شعرت كصحافيٍّ أنَّني أشهدُ مصافحةً من قماشةِ تلك التي تذهبُ إلى التاريخ. كانت المصافحةُ عميقةً ومثقلة بالمعاني والرموز. زعيم حزب ماوتسي تونغ يصافح الرجلَ الوافد من تراثِ المؤسس الملك عبدِ العزيز ومدرسةِ الملك سلمان بن عبد العزيز.

رجلان من حضارتين وتراثين وجيلين يمثّل كلٌّ منهما منعطفاً في تاريخ بلاده. يحملُ الأولُ «الحلمَ الصيني»، ويحملُ الثاني «الحلمَ السعوديَّ». مصافحة بين نهضتين وحارسي النهضتين. يستطيعُ الأولُ القولَ، استناداً إلى الأرقام، إنَّ وضعَ الصيني اليوم أفضلُ بكثيرٍ ممَّا كان عليه يومَ تولى المقاليد.

ويستطيع الثاني القولَ، استناداً إلى الأرقام، إنَّ وضعَ السعوديَّ اليومَ أفضلُ مما كانَ يوم أطلق شرارةَ تحولٍ واسعٍ ينطلق من الاقتصاد ويتخطاه. بدت المصافحةُ موعداً على طريقِ التقدم والمستقبل. موعد في النقطة التي تلتقي فيها مبادرةُ «الحزام والطريق» بـ«رؤية 2030».

شراكة في الحلم برفع مستوى معيشةِ المواطن وصناعة الازدهار والاستقرار. وشراكة في قطفِ ثمارِ التكنولوجيا والابتكار والتنافس وضخّ الإمكانات في خدمة الصحة والتعليم، والتصدي للأوبئة وأزمة المناخ. تبادل تجاري وثقافي وتقريب بين القراءتين للوضع الدولي والإقليمي.

مصافحة عميقة تضمنُ تبادلَ الخبرات وتفتحُ أمام الاستثمارات والصادرات السعودية أبوابَ «مصنع العالم» وتفتحُ أمامَ الشركات الصينية أبوابَ ورشةِ تقدمٍ هائلة تشهدها السعودية.

ولأنَّ السعوديةَ يمكن أن تلعبَ بحكم موقعِها الجغرافي والتحول الحاصل فيها، دورَ الجسر والمحفز والبوابة، كانت الإطلالة الصينية من الرياض على العالم العربي والشرق الأوسط.

وفي عمقِ المصافحةِ أيضاً شعورٌ بالمسؤوليةِ الدولية وتشديدٌ على حوار الحضاراتِ والحلول السلمية للنزاعات، واحترامُ حقِ الاختلاف، والابتعادُ عن لغةِ المحاورِ والمواجهات، وتأكيدُ حقِ الدول في السيادة واحترام تراثاتها وخياراتها السياسية والتنموية، وفتح أبواب الأمل لضمان الاستقرار الاقتصادي في العالم، وانسيابِ سلاسلِ التوريد.