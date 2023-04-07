مفتاح النجاح لماكرون في الصين

سيكون مفتاح نجاح الرئيس الفرنسي امتناع الصين عن تزويد روسيا بأسلحة. يستطيع ماكرون القول لتشي جينبينغ أنّ بوتين نسي، في ما يبدو، أنّه في القرن الحادي والعشرين وأنّ ليس في استطاعته أن يكون ستالين آخر. لا يستطيع حتّى أن يكون ليونيد بريجنيف آخر، بريجنيف الذي قضى بالدبابات على “ربيع براغ” في العام 1968. تعامل بريجنيف في بداية ثمانينات القرن الماضي، عن طريق انقلاب عسكري داخلي نفّذه الجنرال البولندي ياروزلسكي مع محاولات شعب بولندا للخروج من تحت نير الاحتلال السوفياتي. أرادت بولندا، وقتذاك، التخلّص من تحولها ضحيّة من مخلفات الحرب العالميّة الثانية التي قسمت أوروبا بين الغرب من جهة والنفوذ السوفياتي من جهة أخرى.

يستطيع الرئيس الفرنسي، أيضا، أن يقول لشي جينبينغ أنّ فلاديمير بوتين أيقظ أوروبا على كوابيس كانت تظنّ أنّها صارت من الماضي، بل دفنت في مكان عميق لا تستطيع الخروج منه. يتجاوز ما فعله الرئيس الروسي كلّ منطق ويتجاوز خصوصا كلّ ما له علاقة بالقيم الحضاريّة والقانون في عالم الذي يبدو واضحا أنّه لم يدرك خطورة السلوك الروسي إلّا بعد بلوغه أوروبا.

أكثر من ذلك، ليس تصرّف فلاديمير بوتين تجاه أوكرانيا سوى تعبير صادق عن هذا الانفلات الذي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وميثاق حقوق الإنسان. هل الصين مستعدة للسير في هذا الخط التصعيدي الذي جعل كلّ دولة أوروبيّة تشعر بأنّها مهددة في الصميم. ماذا تستطيع دول البلطيق (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا) الضعيفة عسكريا والتي كانت جمهوريات سوفياتية عمله في حال نجح فلاديمير بوتين في أوكرانيا؟

هذا الخوف الأوروبي يفسّر الموقف الألماني الذي فاجأ الرئيس الروسي، خصوصا بعدما قررت ألمانيا إرسال مساعدات عسكريّة إلى الجيش الأوكراني وتخصيص مئة مليار يورو لإعادة بناء جيشها وتطويره. ليس الموقف الألماني الوحيد الذي يفترض التوقف عنده. خرجت سويسرا عن حيادها وقررت المشاركة في فرض عقوبات ذات طابع مصرفي على أتباع بوتين. من كان يتصوّر يوما أن سويسرا يمكن أن تتغيّر؟ من يتصوّر في الوقت الحاضر أنّ بولندا سترسل إلى أوكرانيا كلّ ما لديها من طائرات “ميغ – 29″؟ هذا وعد أعطاه الرئيس البولندي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي زار وارسو في الوقت الذي بدأ ماكرون زيارته للصين؟

جاء الرئيس الفرنسي إلى الصين في الوقت الذي تعيش فيه أوروبا كلّ الهواجس التي هيمنت إبان الحرب العالميّة الثانية والسنوات التي سبقتها والتي شهدت صعود نجم رجل مريض اسمه أدولف هتلر. هل تمتلك الصين قليل القليل من العاطفة الإنسانيّة كي تستوعب أنّ أيّ أوروبي يستمع إلى فلاديمير بوتين يتحدث بالطريقة التي يتحدث بها عن أوكرانيا وعن أمجاد الاتحاد السوفياتي يضع يده على قلبه.