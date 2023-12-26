بعد وفاته بسنوات طويلة ظل فرنسيون كثيرون يدّعون أنهم رأوا نابليون. تكررت الظاهرة في بلدان كثيرة يوم اغتيال بشير الجميل، ادّعى كثيرون، حتى من أصدقائه، أنهم شاهدوه يغادر مكان الانفجار. حكايات كثيرة ترددت مع اغتيال جون كيندي وشقيقه روبرت. إلى سنوات قليلة مضت، ظل كثيرون يدّعون أنهم شاهدوا أدولف هتلر.

الزعيم الألماني ضرب الرقم القياسي في صناعة الأساطير وتصديقها. ولا تزال مئات الكتب تصدر كل عام عن مؤلفين وناشرين جديين، في محاولة لتفسير تلك الشخصية التي أراد (وليس حلماً) صاحبها أن يحكم العالم. عندما ظهر كتاب هتلر «كفاحي» للمرة الأولى، حقق نجاحاً هائلاً. ثم تحوّل إلى ظاهرة.

وقال البعض إن العريف النمساوي السابق فيلسوف ألماني آخر، مثل نيتشه وإيمانويل كانط. وكتب النقاد الكبار أن هتلر ليس فقط نتاج التأثر بالموسيقار ريتشارد فاغنر، بل هو نتاج سلسلة طويلة من المفكرين والموسيقيين والفنانين الألمان، وإن التراث الألماني لا ينحصر في شخص واحد أو عبقرية واحدة.

إذن، كيف يمكن لرجل يمثل كل هذه الموجات الفكرية أن يكون مجنوناً، أو منحرفاً؟ إن التأثر بالتراث كله مسؤولٌ عن الظاهرة الهتلرية، أو النازية. لقد سار الشعب الألماني كله خلفه. وأدّى له مارشالات ألمانيا وجنرالاتها التحية والولاء، ورفعوا أيديهم عالياً، في تحية الفوهرر، أو القائد. ومن لم يدّع هذا اللقب من بعد بين زعماء العالم. وأعطى الجاويش جان بيدل بوكاسا نفسه لقب إمبراطور جمهورية أفريقيا الوسطى على غرار نابليون. وشبّه بعض جنرالات العرب أنفسهم بالإمبراطور الفرنسي الذي حكم أوروبا كلها ذات يوم.

لم يخطط هتلر لأن يكون «الفوهرر العسكري» للعالم، فحسب، بل أن يكون «الفوهرر الفلسفي» أيضاً. العريف يصبح قائد المارشالات، لكنه لا يكتفي. لا بد أن يكون فيلسوفاً، أو كاتباً، أو روائياً، مثل صدام حسين. قبله أقنع محمد حسنين هيكل، جمال عبد الناصر، بأنه لا بد من «فلسفة الثورة» لكي يزيل صورة العسكري. كذلك فعل أتاتورك.

لا بد للأمة من شاعر أو كاتب. شكسبير وتشارلز ديكنز للإنجليز. توماس جفرسون ومارك توين للأميركيين. نابليون وهيغو للفرنسيين. وهتلر فوق الجميع. مثل ألمانيا ونشيدها الوطني.

الشرق الأوسط

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