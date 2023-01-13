لن يعود العالم كما كان

ويتحير خصوم الرئيس بوتين من الأميركيين والأوروبيين في أهدافه الحقيقية من وراء الحرب على أوكرانيا. فهم يتهمونه باختراق القانون الدولي، بـ«غزو دولةٍ مستقلة، وبتقويض قواعد نظام الأمن والتعاون في أوروبا»، الذي اتفقوا عليه منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي.

وبعدها يذهبون إلى أنه يريد استعادة الاتحاد السوفياتي! أما هو في عمليته العسكرية الخاصة فيقول إنه يقصد إلى الدفاع عن أمن روسيا التي يريد الأميركيون تدميرها، ويمشي وراءهم الأوروبيون في ذلك! ودليله على ذلك أنهم أرادوا الاستجابة لطلب «النازيين» في حكومة أوكرانيا الذين يهدفون لضم أوكرانيا لحلف الناتو أو الأطلسي فيصبح ذلك العدو على حدود روسيا! وإلى جانب المطلب الخاصّ في الدفاع عن أمن روسيا، يخاطب بوتين العالم أنه إنما يسعى لعالمٍ متعدد الأقطاب، بدلاً من عالم القطب الواحد!

وهكذا يستنتج الباحثان الفرنسيان أنّ بوتين «متواضع» فقد كان الاتحاد السوفياتي أحد ضلعي النظام الدولي الثنائي القطبية؛ وهو يقبل الآن أن يكون مثل الهند ومثل ألمانيا واليابان وبريطانيا!

بيد أنّ المشكلة أنه لا يمكن تصديق روسيا الغازية، فلو كانت تسعى لنظامٍ كهذا لما احتاجت إلى الحرب، ولوافقتها على دعواها عشرات الدول التي كانت تضيق ذرْعاً بالهيمنة الأميركية وتسعى لنظامٍ عالميٍّ أكثر عدالةً وتوازناً! إنّ دول الدعوة للتعددية القطبية أصلاً منزعجة الآن من روسيا ومن الصين، لأنّ الدولتين تهددان بالحرب وتخوضانها، وليس من أجل استحداث عالم التعددية القطبية؛ بل من أجل تصحيح ما خلّفتْه الحرب العالمية الثانية من مظالم على الصين، ومن أجل استعادة «حقوق» ضاعت على روسيا عندما تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1990!