كل الاحترام للمتظاهرين فقد انتصرت مقاومة الجيش

لا ترتبكوا؛ لم يكن مئات الآلاف في الشوارع هم مَن أقنعوا حكومة بنيامين نتنياهو بتعليق تشريع الإصلاح القانوني، ولا تهديدات الرأسماليين بأخذ أموالهم إلى الخارج، ولا حتى الضغوطات التي تمارسها الحكومات الأجنبية.

سبب التأخير شيء واحد فقط؛ احتجاج الاحتياط وخاصة احتجاج الطيارين. بالفعل، في المحادثة الأولى التي أجريتها حول هذا الموضوع مع وزير العدل ياريف ليفين، بمبادرة منه، وصف لي بالتفصيل ما يُتوقع حدوثه ردًا على خطة الإصلاح.

لقد توقع كل شيء: كيف ستملأ الجماهير الشوارع؟ وكيف سيتحرك الإعلام بصوت واحد ضده؟ وكيف ستعمل الهيمنة على تنشيط كل قواها في الأوساط الأكاديمية والثقافية والعلمية؟ وماذا سيفعل قضاة المحكمة العليا المتقاعدون بقيادة الرئيس أهارون باراك؟ وحتى كيف ستبذل العوامل الاقتصادية قوتها الكاملة؟ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع في سوق الأسهم.

شيء واحد كان ينقص توقعاته: مقاومة الجيش. لم يتنبأ ليفين بذلك، وكان هو العامل الحقيقي الذي غير قواعد اللعبة.

وليس من قبيل الصدفة أنه تم تعليق التشريع فقط بعد تحذير رسمي من وزير الدفاع يؤاف غالانت والإعلان عن إقالته.. لم تكن القشة التي قصمت ظهر البعير، كما ادعى المعلقون، وإنما كانت مطرقة تزن ثلاثة أطنان تم ضربها على ظهر البعير وسحقها. هذه هي الحقيقة، وسوف يغفر لي مئات الآلاف من المتظاهرين العاديين الذين لا يسعني إلا الإعجاب بعملهم المدني الرائع وتقديم التحية له.

أي أمر مهم ومثير للجدل يُعطى للجيش سيواجه مقاومة لن تسمح بتنفيذه. في المحادثات التي أجريتها مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، شعروا بالرعب مثلي من قرار النيابة العسكرية الرئيسية بالموافقة على مشاركة جنود وضباط حتى رتبة مقدم في الاحتجاج.

كانت قضية غير سياسية، من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على حياة الجنود. واعتقدت النيابة العسكرية أيضا أن إخلاء المستوطنات لا يتوافق مع هذا التعريف، لأن مسألة الحدود هي مسألة سياسية، ومسألة ترتيبات الحكم أكثر من سياسية، يمكن للمرء أن يضحك على هذه البهلوانية القانونية، فهي لن تقنع المتآمرين، فلا توجد قضية سياسية أكثر حدة من ترتيبات النظام.

هذه الغطرسة الخطيرة تكررت في أحاديث مع كبار متقاعدين من أجهزتنا الأمنية الناشطين في محاربة الإصلاح. عندما طُرح سؤال حول من سيطيع رئيس الأركان إذا ما أعقب ذلك، لا سمح الله، فوضى دستورية، أوضح الجميع أن رئيس الأركان يجب أن يطيع المحكمة العليا.