كل الاحترام للمتظاهرين فقد انتصرت مقاومة الجيش
لا ترتبكوا؛ لم يكن مئات الآلاف في الشوارع هم مَن أقنعوا حكومة بنيامين نتنياهو بتعليق تشريع الإصلاح القانوني، ولا تهديدات الرأسماليين بأخذ أموالهم إلى الخارج، ولا حتى الضغوطات التي تمارسها الحكومات الأجنبية.
سبب التأخير شيء واحد فقط؛ احتجاج الاحتياط وخاصة احتجاج الطيارين. بالفعل، في المحادثة الأولى التي أجريتها حول هذا الموضوع مع وزير العدل ياريف ليفين، بمبادرة منه، وصف لي بالتفصيل ما يُتوقع حدوثه ردًا على خطة الإصلاح.
لقد توقع كل شيء: كيف ستملأ الجماهير الشوارع؟ وكيف سيتحرك الإعلام بصوت واحد ضده؟ وكيف ستعمل الهيمنة على تنشيط كل قواها في الأوساط الأكاديمية والثقافية والعلمية؟ وماذا سيفعل قضاة المحكمة العليا المتقاعدون بقيادة الرئيس أهارون باراك؟ وحتى كيف ستبذل العوامل الاقتصادية قوتها الكاملة؟ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع في سوق الأسهم.
شيء واحد كان ينقص توقعاته: مقاومة الجيش. لم يتنبأ ليفين بذلك، وكان هو العامل الحقيقي الذي غير قواعد اللعبة.
وليس من قبيل الصدفة أنه تم تعليق التشريع فقط بعد تحذير رسمي من وزير الدفاع يؤاف غالانت والإعلان عن إقالته.. لم تكن القشة التي قصمت ظهر البعير، كما ادعى المعلقون، وإنما كانت مطرقة تزن ثلاثة أطنان تم ضربها على ظهر البعير وسحقها. هذه هي الحقيقة، وسوف يغفر لي مئات الآلاف من المتظاهرين العاديين الذين لا يسعني إلا الإعجاب بعملهم المدني الرائع وتقديم التحية له.
أي أمر مهم ومثير للجدل يُعطى للجيش سيواجه مقاومة لن تسمح بتنفيذه. في المحادثات التي أجريتها مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، شعروا بالرعب مثلي من قرار النيابة العسكرية الرئيسية بالموافقة على مشاركة جنود وضباط حتى رتبة مقدم في الاحتجاج.
كانت قضية غير سياسية، من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على حياة الجنود. واعتقدت النيابة العسكرية أيضا أن إخلاء المستوطنات لا يتوافق مع هذا التعريف، لأن مسألة الحدود هي مسألة سياسية، ومسألة ترتيبات الحكم أكثر من سياسية، يمكن للمرء أن يضحك على هذه البهلوانية القانونية، فهي لن تقنع المتآمرين، فلا توجد قضية سياسية أكثر حدة من ترتيبات النظام.
هذه الغطرسة الخطيرة تكررت في أحاديث مع كبار متقاعدين من أجهزتنا الأمنية الناشطين في محاربة الإصلاح. عندما طُرح سؤال حول من سيطيع رئيس الأركان إذا ما أعقب ذلك، لا سمح الله، فوضى دستورية، أوضح الجميع أن رئيس الأركان يجب أن يطيع المحكمة العليا.
وخلافًا لي، لم يروا أي احتمال لحدوث مشكلة هنا عندما سألت من الذي سيضع ملعقة في أيدينا بعد تصرف رئيس الأركان بهذا الشكل، وهل سيطيعه جنوده؟ أجبت بازدراء تقريبًا "لن يحدث ذلك لأنه تمرد!".
وإذا قرر رئيس الأركان الانصياع للحكومة وليس المحكمة العليا؟، سيتحتم على الجنود رفض أوامر رئيس الأركان.
كان هناك عدد غير قليل من رؤساء الأركان السابقين الذين يتمتعون بالعديد من الحقوق، وهزوا رؤوسهم بالاتفاق دون فهم التناقض الداخلي.
أذهلني هذا الازدحام بين النخب والجيش والقضاء. واتضح على عكس المقولة المشهورة، أن المحكمة الإسرائيلية لها سيف ومحفظة. وأولئك الذين يصرخون وينادون بالديمقراطية يجب أن يكونوا خائفين للغاية من هذا المزيج من القوى.
لقد تجولت في قاعات الكنيست منذ أكثر من 25 عامًا، وأنا على دراية بالتغييرات التي حدثت في أسلوب أعضائها، لكن الآن فقط استوعبت خطورة الوضع. يجب أن يعرف الجمهور أنه ليس لدينا كنيست يضم 120 عضوًا.
ومن الأصح وصف ما لدينا أنه اجتماع صغير للمساهمين إلى حد ما من حوالي عشرة أعضاء. ويتم اتخاذ القرارات المهمة فقط من قبل رؤساء الأحزاب وقوتهم مستمدة من عدد أعضاء الكنيست في قوائمهم الحزبية.
أنا لست بريئا. أعلم أنه كان هناك دائمًا انضباط طائفي وائتلافي، وهذا ليس ما أطمح إليه. لقد تعرضت لطبقة أعمق من الطاعة العمياء لزعيم الحزب، يتصرف عدد كبير جدًا من أعضاء الكنيست من جميع الأحزاب - وليس فقط غير الديمقراطيين - مثل الجنود الذين يتم إرسالهم لتنفيذ الأوامر، بل أنهم يتحدثون بهذه الطريقة.
قبل أن يضعف القضاء، يجب تقوية السلطة التشريعية، وإلا فإننا سوف نستسلم حقًا لسلطة واحدة متجبرة.
في الأسابيع القليلة الماضية، مرت عدة ساعات اعتقدت فيها أن هناك فرصة لأننا نواجه لحظة دستورية نادرة. في المحادثات التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة للإعلان عن إقالة غالانت، أصبح من الواضح أن معظم المسؤولين المنتخبين لدينا يتفقون على كل شيء تقريبًا.
وبشأن تكوين لجنة اختيار القضاة، وشكل تشريعات القوانين الأساسية، وترسيخ الحقوق المدنية، بما في ذلك المساواة في القانون الأساسي على سلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين، وكذلك بشأن القضايا الرئيسية الأخرى.
وكما هو الحال مع جميع المفاوضات، كان اليوم الأخير، الذي ينتهي دائمًا في الساعات التي تسبق شروق الشمس، مهما جدا. وحتى مساء الأحد الماضي، ضاقت الفجوات كثيرًا. وأعتقد حقًا أنه لولا قضية إقالة غالانت، كنا سنصل إلى وقف التشريع ليس عن طريق إخضاع التحالف بوساطة سيف المحاكمة، والتي سندفع من أجلها بفائدة مركبة، ولكن عن طريق الاتفاق والتسوية: اتفاق ينبع من إدراك أنه إذا كان هناك منتصر، فإن الجميع سوف يخسرون، وتسوية تنشأ من معرفة أن لا أحد سيحبها، لكن يمكن للجميع العيش معها. تسوية يبدو لي أنه لا تزال ممكنة.
يديعوت أحرونوت