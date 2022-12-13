ليس حظًّا في المغرب

ليس حظًّا في المغرب
ما يحدث في المونديال هذه المرة على أرض الدوحة لم يحدث منذ أن بدأ تنظيم كأس العالم لكرة القدم في الأوروجواي عام 1930.
ولهذا السبب، قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه لم تعد هناك منتخبات كبيرة وأخرى صغيرة، وإن اللعبة تصير عالمية أكثر بما يجرى في ملاعبها هذه الأيام، وإن ما يقرب من مليارين من البشر يتابعون المباريات في كل مكان.
قال «إنفانتينو» هذا الكلام، قبل أيام.. ولا نعرف ما الذي كان سيقوله لو أنه انتظر قليلًا ليشاهد كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، وهو يغادر الملعب باكيًا، بعد هزيمة منتخب بلاده أمام منتخب المغرب.. ولا ندرى ما الذي كان «إنفانتينو» سيقوله لو أنه شاهد «نيمار»، نجم منتخب البرازيل، وهو يغادر الملعب باكيًا كذلك، بعد خسارة المنتخب البرازيلي أمام المنتخب الكرواتي!
ومن قبل، كانت اليابان قد هزمت ألمانيا، بكل تاريخها الكروي، وكان منتخب الأرجنتين قد انهزم أمام منتخب السعودية، وكاد «ميسي» يلحق بقطار «رونالدو» و«نيمار» لولا أن الحظ كان حليفه إلى اللحظة.. ولابد أنه يدعو السماء أن تحفظه، وهو يتأهب للقاء مع المنتخب الكرواتي في المربع الذهبي خلال ساعات.
ولكن المنتخب المغربي يظل هو مفاجأة المونديال بلا منافس لأنه يستعد للقاء منتخب فرنسا خلال ساعات أيضًا، ولأن بينه وبين الكأس خطوات!.
ولا يمكن تفسير ما حققه أسود الأطلس في هذا المنتخب على أنه مسألة حظ، أو حتى على أنه من بركات دعاء الوالدين.. لا يمكن أن نمشى وراء مشجعين نشروا صورة لأحد نجوم منتخب المغرب، وهو يقبّل رأس والدته في الملعب.. لا يمكن.. لأن القول بهذا يهدر الكثير من القيم، وفى المقدمة منها قيم الأداء، والتدريب، والاستعداد، والجهد، والتكتيك، والعرق، والعمل، والسهر، والمهارة، والجدية، ويهدر كل ما يصنع أي نجاح في أي مجال، وليس في ملاعب الساحرة المستديرة وحدها.
مونديال هذه السنة يبدو وكأنه يعيد ترتيب أوراق اللعبة، والجمهور يزداد تعلقًا بها وإقبالًا عليها، ربما لأنه يراها خالية من الوساطة، والمحسوبية، والمجاملة.. ففي الملعب تتساوى كل المنتخبات، ولا يضحك في النهاية إلا المنتخب الأكثر براعة، والأكفأ، والأقدر على رسم ملامح السعادة على وجوه الجماهير.. ولابد أن منتخب المغرب يحمل كل هذه الصفات، ولابد أنه يستحق أن يعانق الكأس في آخر المشوار.
المصري اليوم