ليس حظًّا في المغرب

ما يحدث في المونديال هذه المرة على أرض الدوحة لم يحدث منذ أن بدأ تنظيم كأس العالم لكرة القدم في الأوروجواي عام 1930.

ولهذا السبب، قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه لم تعد هناك منتخبات كبيرة وأخرى صغيرة، وإن اللعبة تصير عالمية أكثر بما يجرى في ملاعبها هذه الأيام، وإن ما يقرب من مليارين من البشر يتابعون المباريات في كل مكان.

قال «إنفانتينو» هذا الكلام، قبل أيام.. ولا نعرف ما الذي كان سيقوله لو أنه انتظر قليلًا ليشاهد كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، وهو يغادر الملعب باكيًا، بعد هزيمة منتخب بلاده أمام منتخب المغرب.. ولا ندرى ما الذي كان «إنفانتينو» سيقوله لو أنه شاهد «نيمار»، نجم منتخب البرازيل، وهو يغادر الملعب باكيًا كذلك، بعد خسارة المنتخب البرازيلي أمام المنتخب الكرواتي!

ومن قبل، كانت اليابان قد هزمت ألمانيا، بكل تاريخها الكروي، وكان منتخب الأرجنتين قد انهزم أمام منتخب السعودية، وكاد «ميسي» يلحق بقطار «رونالدو» و«نيمار» لولا أن الحظ كان حليفه إلى اللحظة.. ولابد أنه يدعو السماء أن تحفظه، وهو يتأهب للقاء مع المنتخب الكرواتي في المربع الذهبي خلال ساعات.