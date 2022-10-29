السخرية من الجنيه

لست سعيدًا بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ولا يوجد أحد بيننا يسعده ما حدث للجنيه عندما قررت الحكومة تعويمه قبل يومين، ولكن انخفاض سعره لا يبرر هذا السيل من التعليقات الساخرة منه بعنف على مواقع التواصل الاجتماعي!

إن الجنيه ليس أول عُملة يتراجع سعرها أمام الدولار.. ففي خلال الأسابيع القليلة الماضية تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار نفسه، كما لم يتراجع سعره على مدى عشرات السنين، ولا أظن أن الإنجليز قد سخروا منه كما سخر المصريون من الجنيه.. وما حدث مع الإسترليني تكرر مع الين الياباني، ومع الليوان الصيني، ومع اليورو الأوروبي، ولم يسخر الصينيون من الليوان، ولا سخر اليابانيون من الين، ولا بالطبع سخر الأوروبيون من اليورو، الذى عاش لفترة يواصل الهبوط!

حدث هذا في العلن ولم يكن سرًّا، رغم قوة الإسترليني التي نعرفها، ورغم قوة اليورو، ورغم قوة الليوان، ورغم قوة الين!

وليس هذا دفاعًا عن خفض الجنيه أبدًا، ولكنه دفاع عنه في حد ذاته باعتباره العُملة الوطنية للبلد، وباعتبار أن هناك فرقًا بين حق كل مواطن في إظهار حزنه على تراجع سعر الجنيه في يده، وبين المبالغة في ذلك إلى حد إهانته على الملأ!

ولا يزال الجنيه هو العُملة الوحيدة التي يمتلئ وجهها وظهرها بكتابات عجيبة ورسومات غريبة، وهى كتابات ورسومات يكتبها ويرسمها المصريون وهم يتداولون العُملة من يد إلى يد، ولا يكتبها أو يرسمها ناس آخرون قادمون من كوكب آخر!

انخافض سعر الجنيه ليس خبرًا سعيدًا، وانخفاضه يتسبب في أعباء مضافة على الملايين من المواطنين، وتراجعه أمام الدولار أو غير الدولار ليس من الأخبار المفرحة لأحد منّا، ولكن هذا كله شيء، وإطلاق النكات السخيفة عليه شيء آخر بالتأكيد!

الجنيه المصري طول عمره كان عُملة ذات شأن، وإذا كان قد مر بظروف تراجعت به، فمن الممكن أن يمر بظروف مختلفة تجعله يسترد بعض ما فقده.. ولذلك.. فاحترامه واجب، حتى في لحظات تراجعه، لأن شأنه من شأن العَلَم الذى نعتز به ونرفعه في المناسبات والانتصارات!

المصري اليوم