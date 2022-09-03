الأردن ممر لا مقر!

لا تخلو الصحافة الأردنية يوميًّا من خبر في صفحاتها الأولى عن ضبط كميات من المخدرات تحاول التسلل من الحدود مع سوريا!! وفى الأسبوع الأخير كانت الكميات المضبوطة غير مسبوقة!

والملاحظة التي يرصدها رجال حرس الحدود الأردني أن تهريب المخدرات عبر الحدود تطور بشكل مخيف، وأنه لم يعد يتم من خلال أفراد متناثرين هنا وهناك، ولكنه أصبح يجري على أيدي عصابات وشبكات منظمة، وصارت الطائرات بدون طيار إحدى أدواته العصرية! وفي الأسبوع نفسه ضبطت السعودية 47 مليون قرص مخدر داخل أجولة من الطحين!

ومن الواضح أن هذه المنطقة التي كان عليها أن تقاوم الإرهاب لسنوات ماضية، تجد نفسها هذه الأيام أمام خطر آخر أشد سوف يكون عليها أن تقاومه هو المخدرات.. وليس سرًّا أن بين الخطرين علاقة، وأن عائد المخدرات التي تتدفق على حدود الأردن مع سوريا هو للإنفاق على الميليشيات في منطقتنا!

ولا نزال نذكر الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي سقط في أيدي تنظيم داعش وهو يطارد عناصره في 2014؛ فأحرقه التنظيم حيًّا!! والمعنى أنها حرب لا هوادة فيها ولا تراجع!

والحرب على المخدرات يجب ألا تكون أقل عنفًا ولا شراسة من جانب حكومات المنطقة كلها، لأن المخدرات لا تستهدف الأردن وحده ولا السعودية وحدها، وإنما الاستهداف هو لمنطقة بكاملها، وهو استهداف للإنسان فيها وللشباب على وجه التحديد!

إن الكميات التي يجرى ضبطها على الحدود الأردنية السورية تقول إنها تستخدم الأردن ممرًّا لا مقرًّا، لأنها كميات تفوق الخيال، ولأن سكان الأردن لا يزيدون على ١١ مليونًا؛ ولذلك فإنهم في الغالب ليسوا الهدف الوحيد من وراء هذه التلال، التي لا تتوقف قوات حرس الحدود عن ضبطها يومًا بعد يوم!

حدود الأردن مع سوريا تمتد لأكثر من 370 كيلو مترًا، وهي حدود تحتاج إلى قوات كبيرة وإمكانات ضخمة لضبطها ومنع التسلل من خلالها، والقوات الأردنية تقاتل العصابات والشبكات بكل ما لديها من قوة، ولا بد أنها في حاجة إلى مدد عربي وهي تقوم بهذه المهمة، لأن الإنسان العربي هو الغرض في النهاية.. لا الأردني وحده.. وتخريب أي أرض يبدأ بتخريب الإنسان فيها!

المصري اليوم

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز