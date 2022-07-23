هل يمكن أن تلعب روسيا سياسيًّا في أوروبا إلى هذا الحد؟ وهل يمكن أن تجمع بين أعمال الحرب على الجبهة مع أوكرانيا، وبين ألاعيب السياسة داخل أكثر من عاصمة أوروبية؟

السؤال جرى تداوله على استحياء يوم استقالة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، الذى استقال خلال أيام العيد، وقد استقال بعد أن وصلت الاستقالات في حكومته وفى إدارته إلى عشرات الاستقالات، ولا نزال نذكر أن لندن بدت في ذلك الوقت وكأن عفريتًا يسكنها!

ولأن جونسون كان من أقوى زعماء أوروبا وقوفًا في وجه الحرب الروسية على أوكرانيا، ولأنه زار العاصمة الأوكرانية مرتين في أمد زمنى قصير، ولأنه بدا في المرتين وكأنه أوكراني يحمل الجنسية، فلقد كان من الطبيعي أن يدور كلام عن دور قيصر روسيا في استقالته!

ومما عزز من فرص وجود دور روسي وراء استقالة جونسون المفاجئة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أسعد الناس بالاستقالة، وكان الرئيس الأوكراني في المقابل هو أحزن الناس!

وما كادت عاصفة رئيس الوزراء البريطاني تهدأ قليلًا، حتى كانت أوروبا على موعد مع عاصفة أخرى هي أشد من العاصفة البريطانية.. كانت العاصفة الجديدة هي استقالة ماريو دراجي، رئيس وزراء إيطاليا، وإصراره على الاستقالة إلا بشروط ومطالب تعجيزية!

والسؤال عن وجود دور روسي جرى تداوله في الحالة البريطانية على استحياء، وفى الحالة الإيطالية جرى بشكل صريح، ومعلن.. ولم يكن غريبًا أن يقول وزير الخارجية الإيطالي إن قبول استقالة دراجي سيكون بمثابة تقديم رأسه إلى موسكو على طبق من فضة! ولم يكن في هذا الكلام أي مبالغة، لأن رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل كان ولا يزال من أكثر الإيطاليين والأوروبيين تحمسًا لمد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة!

والقضية قديمة لأننا نذكر ما قيل في ٢٠١٦، عن أن موسكو تدخلت في سباق الرئاسة الأمريكي لإنجاح ترامب وإسقاط هيلاري كلينتون.. وأخشى أن تكون العملية كلها دعايات للنفخ في صورة بوتين، أكثر منها تعبيرًا عن إمكانات سياسية وتكنولوجية كبيرة لا تملكها روسيا في الحقيقة!

المصري اليوم

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